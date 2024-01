Leão Lobo, apresentador do Splash Show, considerou que o BBB não pode se dar ao luxo de falhas do tipo. "É um programa muito caro para fazer umas cacas dessas, como foi o Sincerão de ontem e o quadro do Luís Miranda."

Na visão do jornalista, as novidades trazidas por Boninho a esta temporada do reality parecem ter sido desenvolvidas a toque de caixa. "Aquele quadro do Luís Miranda tinha que ter sido testado antes, e não no ar, como está sendo. É muito ruim! São coisas imperdoáveis para um programa do nível que deveria ter - e já teve - o BBB."

Leão recordou que o programa apresentado por Tadeu Schmidt está entre os campeões de receita da Globo e da própria TV aberta. "[O BBB] tem um investimento colossal! Talvez seja o programa mais bem patrocinado da Globo. São oito ou nove patrocinadores. É muita coisa para um produto tão fragilzinho como está sendo."

Tati Minerato confessa arrependimento de briga física na Gaviões: 'Foi ego'

Tati Minerato, 35, recordou em entrevista ao programa Splash Show o conflito que teve em 2018 com Renatta Teruel, 41. Um vídeo que viralizou à época mostrou as duas trocando empurrões em um ensaio técnico da Gaviões de Fiel e custou o afastamento das duas da agremiação, onde ocupavam os respectivos postos de rainha de bateria e imperatriz.