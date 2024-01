Leão Lobo, apresentador do Splash Show, defende que não há sentido em convidar o músico a opinar sobre racismo após ele ter ofendido João Luiz Pedrosa, 27, nesse sentido dentro do BBB 21. "Não sei por que o Rodolffo foi convidado para esse debate. Ele mostrou que não aprendeu nada [sobre o tema] no BBB de que participou. Ele fez isso com o professor João - que colocou várias vezes a questão [diante de Rodolffo] -, disse que tinha compreendido, mas não compreendeu."

Para Leão, Rodolffo mostrou com sua declaração que no MesaCast que não evoluiu em termos de letramento racial desde o incidente há três anos no reality. "Lá dentro, podia-se dizer que ele estava fazendo um personagem. [Mas] aqui fora não tem desculpa. Aqui fora é ele, cidadão. Esse cantor está provando que é racista e que continua racista. Parece que não aprendeu nada. Meus pêsames, Rodolffo."

Yas Fiorelo pensa que o erro da produção do MesaCast começa em debater racismo em uma mesa redonda sem qualquer cidadão negro presente. "Colocar várias pessoas brancas para decidirem o que é racismo no BBB é inadmissível. Não há justificativa para isso. É mais uma vez corroborar com a violência que o Davi está sofrendo lá dentro."

Rainha da Bateria revela gasto alto com fantasia: 'Preço de apartamento'

Ana Beatriz Godói, 39, rainha de bateria da escola de samba Rosas de Ouro, concedeu entrevista nesta segunda-feira (29) ao programa Splash Show. Nascida do bairro da agremiação, a Freguesia, ela estreou na função em 2020, sucedendo Ellen Roche, 44, após 12 anos.