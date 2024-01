Da Redação

Durante a edição desta quinta-feira (25) do Splash Show, uma espectadora enviou sua mensagem ao programa criticando a falta de pessoas mais velhas, na faixa dos 50 a 70 anos, no BBB 24 (Globo). Ela citou dona Geralda, do BBB 16, como exemplo de participante da melhor idade que deu certo na atração.