O jornalista também teceu elogios à novela como um todo, com destaque para a participação de Maria Fernanda Cândido, na pele de Cândida. "Ela sempre foi uma mulher linda, deslumbrante, elegante e boa atriz - mas, nesse início da novela, estava atriz mesmo! Deu um show! Foi um brilho a participação dela, contracenando com Chico Diaz (padre Santo) e Edvana Carvalho (Inácia). Parecia cinema - e bom cinema."

Leão enalteceu ainda o desempenho de Humberto Carrão, como José Inocêncio na juventude. "O Humberto dá um show! Ele fica constrangido [de ser rotulado como galã], porque realmente vai muito além do galã. É um ator maravilhoso. Para mim, um dos grandes atores desta nova geração."

Boninho falha por não se atentar ao etarismo no elenco do BBB

Durante a edição desta quinta-feira (25) do Splash Show, uma espectadora enviou sua mensagem ao programa criticando a falta de pessoas mais velhas, na faixa dos 50 a 70 anos, no BBB 24 (Globo). Ela citou dona Geralda, do BBB 16, como exemplo de participante da melhor idade que deu certo na atração.

O apresentador Leão Lobo concorda que a diversidade etária também merece seu espaço dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Estão repetindo [no BBB] a questão LGBT, a questão racial, mas podem colocar [também em pauta] a questão do etarismo, que é muito importante, pensando que a nossa população realmente envelheceu [nos últimos anos]."