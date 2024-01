Rodriguinho chega a se mostrar pior que isso. É mesquinho, arrogante, perseguidor e vingativo. Nem merecia esse espaço, mas é tão irritante que provocou um desabafo.

Notas para o BBB 24

Tá no VIP

O desabafo emocionado e verdadeiro de Marcus Vinicius contra a perseguição do atleta paralímpico Vinicius. Também coloco nesse VIP a postura corajosa e plena de Alane, diante de tantas ''pataquadas''.

Tá na Xepa

O sumiço de Raquele no programa. Mesmo voltando do paredão, ela continua apagada. Não sei se é da própria sister, ou se é a edição do programa que contribui para isso.