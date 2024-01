Leão Lobo, apresentador do Splash Show, viu-se obrigado a concordar com a análise de Rodriguinho sobre a modelo e a cantora. "Acho que a Wanessa é um pouco [como] o Tiago Abravanel: tem aquela coisa de querer se dar com todo mundo, querer ser simpática, ser boa samaritana... Ela e a Yasmin se isolaram da casa. Até se misturam, mas, na hora de jogar, jogam [só entre] as duas. Acho ruim isso."

Leão observou, no entanto, que Rodriguinho não está isento das falhas que tanto condena em Wanessa e em Yasmin. "Nisso [críticas às colegas do Camarote], o Rodriguinho tem razão - mas ele também joga sozinho. Critica todo mundo, mas, na hora de jogar, joga sozinho - e joga mal. Então, quem é ele para falar do jogo das duas?"

Para o jornalista, é mais um item para a lista de condutas questionáveis do pagodeiro dentro do BBB. "Claro que lá todos falam de todos, mas acho bem esquisito o Rodriguinho se posicionar contra elas, até porque está sempre com elas. Mais uma vez, mostra o caráter frágil dele - para ser delicado [nos termos]."

Yas: Justificativa de Thiago Nigro para ocultar rosto de Maíra Cardi é absurda

Thiago Nigro, 33, explicou em suas redes sociais o motivo de colocar emojis no rosto da esposa, Maíra Cardi, 40, em todas as fotos publicadas. Ele afirmou fazer isso para manter a privacidade da amada, que se afastou das redes sociais há quatro meses.