Mesmo simpatizando muito com a moça, Leão Lobo se viu obrigado, no Splash Show, a concordar com a opinião de ambos brothers sobre ela. "Concordo - com dor no coração, mas concordo. Ela realmente não [tem se posicionado]. Coitadinha! Está assustada, com medo... É tímida demais, ainda não se soltou."

O apresentador afirma acreditar, entretanto, que Raquelle ainda pode virar esse jogo. "Eu acho que ela ainda pode nos surpreender - mas, por enquanto, ainda está apavorada! É um amorzinho de pessoa, todo mundo gosta dela. Ficou tão triste em ter sido classificada como planta! Bateu fundo, porque ela sabe que [de fato] é."

Leão lamenta que, recentemente, Raquelle tenha perdido uma excelente chance de sacudir o game do BBB. "Na hora em que poderia ter se posicionado no confessionário e dito que não votaria no Davi de jeito nenhum, ela errou feio [em não fazê-lo]. Ia causar um problema [e tanto] para o jogo, mas ia ser legal."

Pedido de desculpas de Davi queima mais Nizam que a ele, diz Dieguinho

Davi, 21, e Nizam, 32, voltaram a se estranhar no BBB 24 (Globo) na noite desta segunda-feira (15), após a formação do paredão. Davi procurou o empresário e o ofendeu duramente ao saber que havia sido alvo do voto dele. Posteriormente, entretanto, ambos conversaram e o baiano se desculpou.