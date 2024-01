O segundo e esperado programa de Geraldo Luis estreou neste domingo, às 17h30, na Rede TV!. Chegou ao vivo e foi um super acerto da emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

O frescor da notícia fez toda a diferença. Entrar com informações quentes sobre as chuvas no Rio de Janeiro aproximaram o telespectador da emissora. Mas o grande acerto da diretora Marlene Mattos foi seguir a ideia embutida no título do programa: ir no popular.

A TV aberta precisa ir ao seu grande público, e ela foi no mais popular possível, nas ideias dos anos 90, os anos dourados da televisão, dos auditórios. Reviver a Banheira do Gugu e o Túnel do Chacrinha acrescentou muito à nova atração. Trouxe vida e a movimentação que o telespectador vinha reclamando que acabou nesta era dos formatos totalmente previsíveis e engessados.