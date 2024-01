Já o líder Lucas Henrique só mostrou que está entendendo a disputa de forma totalmente errada.

E Lucas Pizane, além de estar do lado errado, deixou claro como é dependente do manipulador Nizam.

A inteligência e o caráter do Davi me surpreendem e me comovem a cada dia mais. Que participante!

Tá no VIP

A aula de coragem e caráter de Davi, ao se posicionar diante de tantos absurdos em forma de participantes neste BBB.

Tá na Xepa

A falta de firmeza e clareza de Lucas Henrique, uma postura decepcionante no jogo.