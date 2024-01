Da Redação

Davi, 21, teceu críticas ao jogo de Rodriguinho, 45, dentro do BBB 24 (Globo). Na visão do motorista de app, o cantor "não tem estratégia", "age com emoção" e é "um péssimo jogador". Davi fez essa avaliação após Rodriguinho se tornar Líder e colocá-lo na Mira do Líder junto com Isabelle, 31, e Beatriz, 23.