Leão Lobo, apresentador do Splash Show, não vê problema na hipótese de que Yasmin tenha recorrido a algum procedimento para otimizar a aparência do traseiro. "Se houve algum trabalho ali, foi um trabalho bem feito. Ela deve ter usado esse bioestimulador para deixar [o bumbum] bem arrebitado e poder colocar [vestir] essas transparências. Afinal de contas, é uma modelo, uma artista. Deve ter se preparado para ir para o BBB, para essa exposição total."

Ele diz acreditar no entanto que, apesar de extremamente acessível dentro da casa, Yasmin fomenta um pouco a imagem de 'sereia' - como foi definida por Maycon, 35. "Ela parece que estimula isso. Comporta-se um pouco como se fosse uma sereia, como alguém diferenciada e tal. Muito simpática, brinca com todo mundo, mas parece cultuar um pouco essa coisa do 'sereia' em si. Acho interessante, inclusive, porque desperta um certo interesse, um mistério."

Questões estéticas à parte, Leão pensa que Yasmin tem mandado muito bem em seu comportamento dentro do BBB. "Ontem ela mostrou a Yasmin bacana, sensível, delicada, amorosa - mas já falou que são muitas Yasmins [em uma só]. Pode ser, então, que a gente ainda veja outros lados dela [no BBB]. Esse, por enquanto, garante que ela fique na casa por um bom tempo."

BBB 24: Bonitinho, mas ordinário, Nizam corre o risco de ser eliminado logo

Nizam, 32, deu em cima de Alane, 24, enquanto dançavam juntos no BBB 24 (Globo). O empresário paulistano elogiou o rebolado da sister e lamentou que não pudessem ir para debaixo do edredom. Alane concordou e contou ter feito uma promessa de não formar casal no reality - acrescentando, porém, que "quebrá-la faz parte".

Leão Lobo teme que atitudes assim possam tirar o brother do BBB antes do que ele acredita. "Muita gente viu a insistência dele [com Alane], o que pode queimá-lo feio dentro da casa. Nizam pode ser um dos próximos eliminados, sim. Uma pena, porque ele é bonitão, mas não adianta ser bonito por fora e 'por dentro pão bolorento', como a gente fala."