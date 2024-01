O ex-global Caio Paduan chegou para conversar comigo nesta última sexta-feira à tarde, após uma sessão de fisioterapia para tratar um problema no pé, causado por um acidente ao praticar surf, lá no Ceará.

Animadamente, falou sobre seu novo trabalho nos palcos: a peça ''The Boys in The Band''. Essa peça foi montada no Brasil em 1968, produzida por Eva Wilma e seu então marido, o galã John Herbert, que participava do elenco, no Teatro Cacilda Becker.

O orgulho dele de participar da atual montagem do espetáculo ficou bem claro na sua fala inicial para mim: ''Um ator hétero ser chamado para esse espetáculo me encantou''.