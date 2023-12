Dieguinho Schueng diz que Márcia Fu se destacou por entender cruamente, sem romantismo, a real proposta de A Fazenda. "Literalmente, ela enxergava A Fazenda como todo mundo deveria enxergar, na minha opinião: como um jogo. Aquilo ali, a gente não pode esquecer, é uma competição, e já tinha que por si só ser encarado dessa maneira."

Fábio Jr. deveria se mirar em Márcia Fu para voltar às boas com Fiuk

Fábio Jr., 70, estaria enfrentando uma crise no relacionamento com um dos filhos, Fiuk, 33. O irmão de Cleo Pires teria se chateado com o pai por este não haver ajudado sua mãe, a artista plástica Cristina Kartalian, nos gastos de um tratamento de saúde a que ela se submeteu em 2021.

Leão Lobo afirma que Fábio deveria se inspirar no exemplo de Márcia Fu, 54, que recentemente se retratou com os colegas de elenco em A Fazenda 2023 (Record). "Fábio teria que tentar essa aproximação e pedir desculpas, como a Márcia Fu fez com todo mundo [em A Fazenda]. Deveria dizer que errou, pedir desculpas ao filho e a Cristina. Fábio é que tem que ser humilde neste momento."