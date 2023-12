Para Leão, o ressentimento de Fiuk em relação ao pai é totalmente compreensível. "Não é obrigação nenhuma do Fábio [ajudar a ex], pois eles já estão separados faz tempo. Mas ela é mãe do filho dele! É evidente que quem sentiu a dor foi o Fiuk. Entendo perfeitamente a posição dele."

O apresentador diz acreditar que Fábio deveria se inspirar no exemplo de Márcia Fu, 54, que recentemente se retratou com os colegas de elenco em A Fazenda 2023 (Record). "Fábio teria que tentar essa aproximação e pedir desculpas, como Márcia Fu fez com todo mundo [em A Fazenda]. Deveria dizer que errou, pedir desculpas ao filho e a Cristina. Fábio é que tem que ser humilde nesse momento."

Por que Márcia Fu sempre cita Cuba em A Fazenda? Leão Lobo explica

Márcia Fu, 54, pediu desculpas a Radamés Furlan, 37, e Kamila Simioni, 38, pelas atitudes pouco honestas que cometeu contra eles ao longo de A Fazenda 2023 (Record). Ela admitiu ter sido falsa e mentirosa em diversas ocasiões dentro do jogo.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, esclareceu o significado de uma metáfora utilizada pela ex-atleta na ocasião. "Quando pediu desculpas, a Márcia falou muito: 'eu via cada um de vocês ali como se fosse uma cubana'. Isso porque a grande inimiga do Brasil no vôlei costumava ser Cuba. É por isso que ela sempre cita essa coisa de Cuba [no programa]."