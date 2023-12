* Da Redação de Splash

Os apresentadores Dieguinho Schueng e Leão Lobo analisaram, na edição desta terça-feira (19) do Splash Show, o resultado parcial da enquete de Splash sobre o favorito do público para estar na grande final de A Fazenda 2023 (Record). Jaquelline Grohalski, 29, aparecia em primeiro lugar, com 38,15% dos votos, seguida por Márcia Fu (31,64%).

Leão Lobo concluiu, a partir das estatísticas, que o embate com Rachel Sheherazade, 50, na lavação de roupa suja parece ter favorecido Márcia ainda mais na opinião pública. "A Rachel deve ter despencado na popularidade, porque bateu de frente com a Márcia Fu. Se a Márcia subiu desse jeito, é porque a Rachel deve ter descido muito, independente de não estar mais no jogo."