Quem vê e simpatiza com o jeito brincalhão e descontraído de Rodrigo Bocardi no "Bom Dia São Paulo", não sabe o que se esconde ali.

Manhã destas ele defendeu uma posição do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. Disse que não há necessidade de plebiscito para as privatizações de estatais, já que o referido governador foi eleito pela maioria com esta bandeira das privatizações.

Será que o colega jornalista não sabe que numa democracia a consulta ao povo é sempre benéfica e fundamental? E que devemos levar em conta que nem todos que elegeram o tal governador bolsonarista o fizeram por suas bandeiras de campanha, e sim pelo chamado ''voto de rebanho" tão conhecido.