Leão também criticou os erros gramaticais cometidos pelo elenco - sobretudo por Lucas Souza. "Outra coisa que me chamou a atenção foi o português [dos participantes]. A língua foi legal para as cucuias, especialmente [com] aquele Lucas Souza, ex da Jojo. Além de ser muito afetado, ele não consegue fazer uma concordância!"

Na visão de Leão, tal postura de Lucas mancha a imagem do Exército, instituição à qual o rapaz pertence. "Antigamente não tinha uma coisa que o Exército ensinava as pessoas? Que as pessoas que faziam Exército eram bem educadas, falavam bem? Acho que isso se perdeu, pelo visto."

O apresentador se refere a momentos como aquele em que Lucas respondeu aos repórteres sobre os motivos de ter aceitado o convite para o reality. "Não estou entrando em A Fazenda para 'se desvincular' dela [Jojo Todynho]. Ao contrário, me orgulho muito por ter essa mulher na minha história", afirmou o militar na ocasião.

Leão: Resposta de Ney-pai explica o comportamento de Ney-filho

Imagens que supostamente mostram Neymar Jr., 31, na boate Sala Apolo, de Barcelona, flertando com duas mulheres foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias. Ao questionar o pai do jogador sobre uma suposta traição dele à noiva, Bruna Biancardi, o jornalista recebeu de Neymar dos Santos uma resposta tão confusa quanto surpreendente: "Ele é solteiro! Ou não?"