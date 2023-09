* Da redação de Splash

A Globo censurou um beijo gay entre os atores Carmo Dalla Vecchia, 52, e Amaury Lorenzo, 37, durante a edição de ontem do Domingão com Huck. O ato aconteceu durante uma coreografia entre os dois atores e Diego Martins, 26, no quadro Batalha do Lip Sync.

Leão Lobo acredita que o canal carioca tem falhado na representatividade que sempre fomentou. "Nesse momento em que a Globo está muito ligada às igrejas evangélicas - mostrando festival gospel no Serginho Groisman, etc. -, fica essa dubiedade. Põe os gays, mas não põe direito. É para a gente pensar."