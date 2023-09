Dudu Camargo mostrou, em sua estreia na Astral TV, que aprendeu muito com Silvio Santos e com o jornalismo do SBT. Ele sabe fazer TV muito bem, tem um poder de improvisação próximo ao do saudoso Marcelo Rezende, ao de José Luiz Datena e mesmo Luiz Bacci.

Consegue também fazer muito bem o jogo entre câmeras tão necessário para um programa de jornalismo 'hard news', de jornalismo emocional, como é o seu novo programa: o Alerta News.

Ali ele está "jogado aos leões". A emissora é pequena demais. Com poucos vídeos e poucas fotos, tudo fica em cima do apresentador e de seu carisma.