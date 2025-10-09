Luto e comissão de apoio ao fim de 'Vale Tudo'

Não apenas eu, mas muita gente torce para um spinoff dessa dupla engraçada, abusada e tão de verdade como esses dois. Enquanto fico nessa torcida, tenho que celebrar também o Freitas de Luis Lobianco. O ator nunca negou fogo e, desta vez, seu personagem encantou pela fragilidade, subserviência, mas também pela sua verdade.

Suas cenas com o malévolo Marco Aurélio, de Alexandre Nero, foram antológicas. Cada vez que sofria um assédio moral, ele respondia com um misto de cinismo, humildade - e isso ele conseguiu do início ao fim. Na mesma TCA, a empresa de aviação da família Almeida Roitman, a secretária Consuelo, vivida pela atriz Belize Pombal, garantiu um posto no panteão da TV. Ela criou um monte de trejeitos, chamava o marido de "bem" e de "vida", olhava por cima dos óculos e com tudo isso arregimentou uma legião de fãs.

Mas agora eu quero falar daqueles personagens que davam sustentação entre uma cena importante e outra, nos intervalos, aqueles que parece que não eram tão importantes, mas que acabaram fazendo nossa alegria durante todos esses meses. Como não amar o casal formado por Thiago Martins e Ingrid Gaigher, Vasco e Lucimar?

No início eram um casal, ele um malandro porteiro de prédio, ela, diarista. A certa altura, depois de ele muito aprontar, se separaram. Com ajuda da astuta Consuelo, ele conseguiu recuperar suas contas e foi devagarzinho reconquistando de volta sua mulher. Thiago Martins sempre foi um excelente ator, mas demonstra isso cada vez, enquanto Ingrid foi uma grata surpresa, uma jovem atriz que promete.

Seus enormes cílios postiços e seu look carioca de Vila Isabel também vão fazer falta.

Quem também fez muito bonito foi o motorista Jarbas, casado com a determinada Consuelo, secretária executiva galgada ao mais importante posto de confiança da patroa Odete Roitman no final da novela. Enquanto Consuelo crescia junto com o seu salário, em progressão geométrica, Jarbas continuava motorista da família Roitman, lidando muito bem com os momentos de intransigência da esposa, principalmente em relação ao namoro do filho deles, André.