Só se fala em inteligência artificial, mas a TV ainda é resistência

Cenas bem armadas, bem estruturadas, a performance dele e de sua parceira em cena, Alice Wegmann, estavam muito sensíveis, muito azeitadas. Conclusão: como é bom a gente sentir de verdade, mesmo que seja numa novela das nove. Serve de catalisador para outras vivências, para a vida real.

Logo depois dessa comoção toda, no dia seguinte foi a vez de Leandro Hassum assumir para si a função de humanizar o espetáculo. Ele foi o convidado daquela série do Fantástico, em que pessoas do espectro autista se reúnem na Pinacoteca de São Paulo para entrevistar algum famoso — já participaram Seu Jorge, Fábio Assunção, Vera Fischer. Sempre muito tocante, tudo muito sensível.

Foi uma grata surpresa ver a maneira generosa e humana com que Hassum acolheu cada um dos entrevistadores. Ganhou um cachecol tricotado por um deles e colocou no pescoço na hora, dizendo que estava mesmo com frio. Ele foi gentil e carinhoso com cada um que lhe dirigiu uma pergunta. Fez muitas brincadeiras, mas também chorou muito.

Talvez, devido às perguntas que abordavam a história do seu pai, que foi preso por pertencer à máfia italiana e se envolver em negócios escusos, escondendo a vida inteira de sua mulher e filhos. Esse foi visivelmente um momento difícil. Na verdade, foram vários outros em que ele se mostrou fragilizado, sensível, vulnerável, na frente de todos aqueles participantes, cada um com seu próprio problema, bem perceptíveis e também difíceis de lidar.

Foram situações difíceis, intensas, às vezes entrecortadas pelo humor, marca registrada dele. Como não rir quando explicava como era, na época em que era pequeno, e sua mãe tinha um prazer sádico em passar Merthiolate nos machucados que vira e mexe aconteciam nas crianças? Ele descrevendo a embalagem, com aquela mini raquete de plástico tão conhecida pelas crianças daqueles tempos, e a maneira de passar o curativo — foi tudo muito engraçado.

Fiquei pensando em como é bom sentir de verdade tristeza, emoção, graça, alegria, saudade. Como a televisão ainda consegue fazer isso com a gente em vários momentos?