Por que todo mundo ama Consuelo?

Não é uma escolha fácil, mas tenho que confessar que Consuelo virou minha personagem favorita em "Vale Tudo". Ela chegou de mansinho, quietinha, fazendo o seu trabalho corretamente como secretária na TCA, auxiliando duas víboras, Odete Roitman e Marco Aurélio. Não fazia barulho e tinha um jeito todo próprio e discreto de não exatamente se submeter, mas agradar, de uma certa maneira, seus patrões. Eles confiam nela. Ela faz por merecer.

Se no trabalho ela era uma general, o mesmo acontecia em casa, com o marido, Jarbas — amoroso, mas do tipo acomodado, encostadão —, e com os dois filhos, ativos, estudados, produtivos. A organização dos afazeres domésticos era rigorosamente cumprida por todos, mas desenhada por ela e colocada a cada semana na porta da geladeira para que todos vissem e cumprissem ao pé da letra as funções.

Mas quando Consuelo para, põe a mão nos quadris, abaixa a cabeça e olha por cima dos óculos, é aí que ela vira a Consuelo que todo mundo ama, que me pega e também a tantos outros milhares de telespectadores grudados na tela da TV, acompanhando as manobras recriadas por Manuela Dias (autora da novela atual) em cima dessa obra mítica de Gilberto Braga (autor da versão original da trama, exibida em 1988).