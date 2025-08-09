Por que todo mundo ama Consuelo?
Não é uma escolha fácil, mas tenho que confessar que Consuelo virou minha personagem favorita em "Vale Tudo". Ela chegou de mansinho, quietinha, fazendo o seu trabalho corretamente como secretária na TCA, auxiliando duas víboras, Odete Roitman e Marco Aurélio. Não fazia barulho e tinha um jeito todo próprio e discreto de não exatamente se submeter, mas agradar, de uma certa maneira, seus patrões. Eles confiam nela. Ela faz por merecer.
Se no trabalho ela era uma general, o mesmo acontecia em casa, com o marido, Jarbas — amoroso, mas do tipo acomodado, encostadão —, e com os dois filhos, ativos, estudados, produtivos. A organização dos afazeres domésticos era rigorosamente cumprida por todos, mas desenhada por ela e colocada a cada semana na porta da geladeira para que todos vissem e cumprissem ao pé da letra as funções.
Mas quando Consuelo para, põe a mão nos quadris, abaixa a cabeça e olha por cima dos óculos, é aí que ela vira a Consuelo que todo mundo ama, que me pega e também a tantos outros milhares de telespectadores grudados na tela da TV, acompanhando as manobras recriadas por Manuela Dias (autora da novela atual) em cima dessa obra mítica de Gilberto Braga (autor da versão original da trama, exibida em 1988).
Na empresa onde trabalha, Consuelo é uma profissional respeitada, honesta, ética, correta. Em casa ela é o arrimo da família, mas não joga isso na cara de ninguém: cuida dos filhos como uma galinha cuida dos seus pintinhos.
É amiga dos amigos da vila onde mora e, no momento, está farejando o namoro de seu filho com Aldeíde, uma de suas melhores amigas, vivida por Karine Telles. Ela também ajudou Vasco (Thiago Martins), que estava na rua da amargura, a reorganizar a vida e abrir seu próprio negócio. Ela ensinou o que eram metas, planos, diretrizes, planilhas. Também acolheu Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) quando ela estava bêbada, caída na rua perto da casa dela.
Mas é com o marido Jarbas, vivido por Leandro Firmino, com quem está casada há 25 anos, que ela mais brilha: o casamento está mais do que morno. Ele não percebe, ela sente falta de romantismo e intimidade. Quando uma amiga perguntou se ela estava cansada, respondeu: "Estou casada". A amiga insistiu: "Você está cansada?". Ao que ela respondeu mais uma vez tentando ser bem clara: "Estou ca-sa-da". Os entendedores entenderam.
Apesar da vida regrada, organizada e das múltiplas funções, ela quer ser vista, percebida como uma mulher. Quer amor. E os diálogos com o marido incluem ela o tratando por "benhê" e por "vida". Ah, que delícia?
E o mais engraçado é que a única pessoa no entorno que Odete Roitman, a vilã maior, respeita é ela: a secretária Consuelo.
Consuelo é uma mulher como muitas: está acima do peso, corre pra lá e para cá, é muito charmosa e bem bonita. É humana e padece de todas as questões de todas nós mulheres deste século XXI.
Ah, ela também ama karaokê e demonstrou seus dotes na inauguração do bar que ajudou a colocar de pé por meio de seus conselhos.
Outra estrela que brilhou nessa noite foi Freitas, vivido por Luis Lobianco, um atrapalhado e sincerão secretário do Marco Aurélio de Alexandre Nero. Ela cantou "Pérola Negra" e ele, "Bastidores", imortalizado por Cauby Peixoto. Outro ponto alto da novela.
Consuelo não é daquelas personagens óbvias, que logo de cara cai nas graças do grande público. Ela foi nos conquistando aos poucos, até sentar no trono de uma das melhores coisas dessa novela.
Ah, o nome dessa atriz talentosa é Belize Pombal. Pode escrever aí que é pra nunca mais esquecer.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.