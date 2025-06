Cauã Reymond e a arte de receber ordem de mulher

Num daqueles botecos onde todo mundo tá cheio de sotaque, puxando esses erres, ele aproveita que está com uma criança no colo para furar a fila. Enfrenta olhares desconfiados e, quando deposita o bebê sem qualquer cuidado no balcão, a turma que estava esperando e deixou ele passar cobrou dele que aquele bebê não era de verdade.

César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Na hora ele explicou que era um bebê reborn e que emocionalmente ele dependia desse tal bebê. Não deu espaço para reclamação nenhuma e saiu andando como se nada tivesse acontecido.

Parece que Cauã e César nasceram um para o outro. Os dois estão se entendendo. A química com Bella Campos, a Maria de Fátima, com quem no começo ele andou se estranhando e ela com ele, voltou em ponto de bala. Os dois se beijam, se agarram, a temperatura realmente sobe e parece de verdade. São dois malandros, cínicos e aventureiros. Um recorte bem feito de um certo pedaço do Rio.

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Mas o que chama mais minha atenção é quando ele se mostra apaixonado por Maria de Fátima, que é ainda mais truqueira do que ele. Ele morre de ciúmes dela com Afonso Roitman, ele obedece e cumpre todas as ordens que ela dá, como ele fica frágil diante dela. Impressionante como ela enrola ele. Como ela pinta e borda —interessante ver Cauã nesse papel.