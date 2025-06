Mulher, judia e rabina; modernidade e tradição andam juntos em série

Mesmo em tempos modernos, ainda é muito rara a presença de rabinas mulheres: isso só acontece em sinagogas reformistas. Rabinos são sempre homens e, por mais modernos que sejam, às vezes, antenados até com o mundo de hoje, são homens.

Apesar de ser uma mulher dos dias de hoje, com atitudes e pensamento feminista, sempre estranhei mulheres fazendo papel de rabinas, isso até ter começado a assistir "A Rabina", disponível na HBO Max. Trata-se de uma abertura necessária e providencial. Afinal, é nada mais natural que um cargo desses, com essa relevância, também possa ser exercido por nós.

No caso de Lea, essa jovem rabina, ela vem uma família onde o pai é psicanalista lacaniano e o irmão, um malandro de carteirinha. É claro que a família não acha a menor graça na profissão que ela escolheu e além de ter de lutar contra isso, ela ainda tem de enfrentar as enormes dificuldades de ser aceita no mundo tradicionalmente masculino.

Seu primeiro caso é encarar um brit milá, um batizado com a circuncisão do bebê, prática tradicional com meninos de famílias judaicas, recém-nascidos. Como convencer um pai não judeu a aceitar que o órgão de seu filho, ainda assustado com o mundo, será 'cortado'? Mesmo que seja só um pedaço de pele, não se trata de uma prática muito compreensível no mundo de hoje, principalmente para quem não é do ramo. E, mesmo pra quem é do ramo, no caso, judeu, o susto é grande.

Senhorita rabina, com sua sensibilidade, e falta de prática em relação aos meandros mais complicados da religião, vai seguindo devagarinho e com um olhar doce e compreensivo, comendo pelas beiradas, convencendo o pai aceitar que o bebê passe pela cerimônia.

Outro desafio é convencer um pré-adolescente a participar da cerimônia e consequente festa de seu bar mitzvá, a maioridade religiosa, uma espécie de primeira comunhão dos católicos.