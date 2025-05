Glória Maria e a urgência de se divertir, ser feliz, aproveitar a vida

Narcisa Tamborindeguy e Glória Maria Imagem: Reprodução/YouTube

Nos quatro episódios da série, foram devidamente mostrados os pontos altos na profissão, as grandes reportagens, as ousadias e a ausência total de medo. Desde o início, como repórter de rua, ela mostrava que nasceu para ser isso mesmo: essa desbravadora destemida e cheia de energia. Foram mostradas também todas aquelas viagens para lugares esquisitos e interessantes —até aquela famosa fumada de maconha na Jamaica (como aquilo foi engraçado? isso que naquela época nem existia meme).

Glória foi namoradeira e pouco se falou sobre seus casos amorosos, mas seu grande amigo, o jornalista Bruno Astuto, foi o responsável por deixar no ar aquilo que todo mundo já desconfiava: que ela teve um caso com Roberto Carlos.

Por uma ironia do destino, eu estava em Salvador quando descobri que Glória estava em processo de adoção de duas meninas. Ela me pediu segredo, quando a encontrei. Eu mantive e não me arrependo nem um pouco: mesmo sendo uma jornalista em busca de furos, aquilo tudo era tão forte, tão profundo, tão humano que eu preferi ser cúmplice de uma história de amor verdadeiro.

As duas meninas tiveram papel importante no documentário da TV Globo, que terminou com elas jogando as cinzas da mãe no mar em Búzios, em frente à casa onde passavam as férias em família. O melhor amigo, Paulo Mesquita, tutor das meninas, também apareceu, assim como as funcionárias da casa, visivelmente emocionadas. Também colegas de trabalho, parte da família, muitos depoimentos que ajudaram a formar essa imagem sobre quem, afinal, era Glória de verdade.