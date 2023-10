Agora pensando em todos os programas de TV que ela tem participado ou mesmo estrelado, é interessante ver como Sabrina dá conta de todos esses papéis. Achei que ela com Marcelo Adnet no "Sobre nós dois", no GNT, cuja primeira temporada já terminou e deverá render mais uma, a sintonia entre os dois foi muito boa. No "Desapegue se for capaz", no mesmo canal, ela tem comentários muito engraçados quando lida com os acumuladores.

Já no "The Masked Singer", na Globo, mais um gol: ela volta também na próxima temporada, em janeiro. Ufa, cansei, mas tem mais: em novembro agora ela estreia no Multishow e no Globoplay uma parceria com João Vicente de Castro que vai se chamar "Let love". Vai ser engraçado porque além de tudo, eles foram namorados e têm uma intimidade que vai ajudar. Já o quadro do Fantástico que durou quatro semanas, tem grande chance de ganhar uma nova temporada, sim, já que a aceitação foi muito boa.

Enquanto isso, seu reality sobre o Carnaval vai acontecer mais uma vez no início de 2024, pelo terceiro ano, no GNT. São os bastidores do corre todo de Sabrina entre uma escola de samba em São Paulo e outra no Rio e todos os bailes dos quais ela participa. Como esquenta para a folia, cumpre e entrega.

Impressionante como em todos os lugares em que Sabrina entrou, todos os programas e realities, ela convenceu e deu certo. Desde os tempos de Pânico e de BBB. Circulou também por outras redes de TV até finalmente chegar na Globo.

Sabrina nunca dependeu de namoros para aparecer. Entre a suas qualidades, acho que ser sincerona acima de tudo ajuda muito. Ser bonita, charmosa e sexy à sua maneira, também. Até o sotaque caipira, do interior de São Paulo, ajudou.

Boa mãe, ela adora malhar e eu mesma já vi ela levar bronca da irmã e sua empresária, Karina Sato, dizendo que ela está musculosa demais. Eu entendo: para uma pessoa agitada e cheia de energia como ela, só mesmo malhando muito.