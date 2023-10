De cara, logo no inicio do filme, a gente percebe que essa história não ia acabar bem: droga, tesão e dinheiro com muita bebida nunca deu final feliz. Aliás, a questão da droga, que era bem relevante para os dois, não aparece no filme. E a bebida surge numa intensidade quase que discreta, bem menor do que a realidade. Outro detalhe importante que não foi incluído no roteiro era uma figura central na história real: a alemã Gabrielle Dayer, que eu vi pessoalmente muitas vezes circulando pra Búzios, pela praia e no restaurante La Tortue, que, aliás, eu frequentava. Cheguei a vê-la por lá algumas vezes naqueles tempos.

A liberdade de Ângela Diniz e seu espírito livre eram coisas raramente vistas mesmo naquele pedaço de paraíso, onde acontecia de tudo. Dificilmente seria aceita por um paulistano tradicional com jeito de playboy: era areia demais para esse caminhão. Imagino que para qualquer outro também, era muita intensidade.

O que mais deu certo no filme foi a escolha dos dois protagonistas: a performance dos atores, tanto Ísis Valverde quanto Gabriel Braga Nunes me convenceu. Senti muita falta do cenário real de Búzios, transportado pelo diretor Hugo Prata para o sul da Bahia, na região da praia do Espelho, entre Trancoso e Caraíva. Por outro lado, achei boa a reconstituição de época, das festas, gostei do figurino e adereços também. Mas fiquei meio incomodada, porque eu me perguntava que história era aquela, que parecia ser a de Ângela e Doca, mas que, na verdade, parecia uma outra história, de outra Ângela e talvez outro Doca também.

A questão do feminino e do ataque à mulher me parece bastante clara. Acho que faltou iluminar outros detalhes também importantes, como a história dos filhos e a vida pregressa de Angela. É bom lembrar que Búzios naquela época era o lugar mais charmoso do Brasil em termos de praia, com os melhores restaurantes, com os turistas mais bem vestidos, com gente do mundo inteiro além de brasileiros abastados. Além de rota do tráfico de drogas.

Como num flashback bem pessoal, me lembrei que passei um fim de semana nos anos 1980 ou 1990 em Jaboticabal, interior de São Paulo, na casa da família Street -eu tinha amigos em comum. Vi de relance, ao longe, Doca Street, no tempo que ele ainda estava solto, em liberdade, antes de ser condenado. Devo ter ficado tão assustada que não consigo dizer exatamente hoje em dia o que senti naquele dia.

Nesse mesmo entorno, eu conhecia o casal que era dono da casa comprada por Ângela Diniz, onde ela e Doca se instalaram, na praia dos Ossos, de frente para o mar, cenário do crime: era de Maria Alice e José Hugo Celidônio, ele um chef famoso e o casal, muito conhecido na alta sociedade do Rio. Quanto a Gabrielle Dayer, alemã pivô da briga final do casal, ela morreu quatro meses depois no mar da praia da Ferradura, perto também da praia dos Ossos. Não se sabe se crime ou se caiu de um penhasco. Ela teria chegado a trabalhar numa boate suspeita em São Paulo, a famosa La Licorne, onde foi acolhida após ter seu nome envolvido na morte de Angela.