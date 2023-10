Engraçado aprender que os dois não se gostavam exatamente, não se admiravam. Não eram exatamente próximos. Gostei demais de aprender os detalhes das personalidades e do trabalho deles em conjunto por meio dos músicos e arranjadores, nas falas de André Midani, muito bem-humorado, de Nelson Motta.

E não sei por que logo no início, talvez por eu ter visto na véspera a Sandy no Altas Horas, de Serginho Groisman, na TV Globo, com o agora ex-marido e o pai, não sei por que juntei a fragilidade das duas nesse recorte, nesse momento.

Sandy mostra que é uma fortaleza e que segura todas as ondas. Como mulher adulta, sei que as coisas não são bem assim. Já Elis escancarava sua fragilidade, sua inquietude, seu deboche, seu medo. Vi Elis -enxerguei isso- num triângulo com César Camargo Mariano, seu marido, pianista e arranjador, e Tom Jobim, o compositor, o maestro, o muso.

Vi Sandy entre seu agora ex-marido Lucas Lima, e seu pai Xororó. Na hora fiz uma ligação direta entre essas duas mulheres de dois tempos tão distintos, as duas talentosas, cada uma a sua maneira, as duas obcecadas pela qualidade. Um dos filhos de Elis aparece nos bastidores da gravação desse disco, enquanto o filho de Sandy ninguém nunca viu. Dois jeitos diferentes de enfrentar a vida e as agruras de ser famosa. Elis cheia de emoção, temperatura alta, sem papas na língua. Sandy querendo mostrar controle total da situação.

Enquanto o país, ou boa parte dele, só falava da separação de Sandy, eu fui impactada com as imagens mostrando como era diferente a vida de uma estrela absoluta da MPB dos anos 70. Os talentos mudaram, as mulheres mudaram, os tempos mudaram: uma ducha de água fria.

A Elis que conheci num voo de Nova York para São Paulo, final de janeiro -ou seria inicio de fevereiro, ou mesmo março- de 1980 já não era a que vi no cinema. Viemos sentadas uma ao lado da outra durante mais de 10 horas e conversamos bastante. Ela estava vindo da casa de Wayne Shorter, onde havia passado uma temporada, e a percebi um tanto quanto angustiada.