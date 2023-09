Vamos começar aqui falando de um assunto que imagino que todo mundo goste: sexo. Vamos falar também de um segundo assunto que todo mundo também gosta: amor. E de outro que eu também amo: novela. Sempre tive queda, eu e grande parte das mulheres e alguns homens, por histórias de amor, desde os filmes franceses alternativos, passando pelos ingleses e alguns americanos do cinema moderno.

Nada mais certeiro do que falar disso para que o sucesso chegue junto. Só que tem maneiras e maneiras de se abordar esse tema e confesso que tenho pensado muito nisso. Sou noveleira desde criancinha, mas gosto também de cultura mais cabeça e aí que está a graça, essa mistura fina. Ultimamente fui fisgada, de uma maneira diferente, pelo casal mais comentado atualmente da novela das nove, "Terra e Paixão": Kelvinho e Ramiro.

O rapazinho gay engraçado, sincerão e o brutamontes capanga do fazendeiro mau-caráter. E eu que já sonhei com Anouck Aimée e Jean-Louis Trintignant em "Um homem e uma mulher", com Jean Paul Belmondo e Jean Seberg em "Acossado", com Steve McQueen e Faye Dunaway em "Thomas Crown Affair", com Jude Law e Siena Miller, Carrie Bradshaw e Big....Ai ai... Voltando aqui ao mundo real, como toda novela das nove que se preze, cenas com temperatura elevada, pernas enrascadas e pedaços de corpos são fundamentais pra alavancar a audiência.