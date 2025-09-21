Marion Cotillard sobre 'The Morning Show': 'Jornalismo hoje é dar opinião'

A trama se passa na primavera de 2024, quase dois anos após a terceira temporada e da fusão UBA-NBN. Em um país polarizado, fake news, boatos que se espalham feito fogo em mato seco, deepfakes, teorias da conspiração e o poder corporativo escondendo a verdade, discernir sobre o que é realmente real? Ao lado de Jennifer e Reese, o elenco ganha reforços de peso como Marion Cotillard, Jeremy Irons (o pai de Alex/Jennifer), Boy Holbrook (de "Narcos"), Nicole Beharie (de "Shame"), Aaron Pierre (de "The Underground Railroad"), William Jackson Harper (de "The Good Place" e "Midsommar"), além dos já veteranos Billy Crudup, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e Jon Hamm.

O ritmo acelerado que reflete perfeitamente o que é o dia a dia de uma redação se mantém e até se acentua, com a equipe se preparando para cobrir as Olimpíadas de Paris e ganhando o reforço de Chris Hunter (Nicole Beharie), uma ex-atleta medalhista olímpica, que vai ter também que enfrentar o tribunal das redes sociais e aprender a ser o que a atriz chama de "jornalista de personalidade".

"Ela não estudou jornalismo, não era a sua vocação. Ela é uma das pessoas que está entrando nesse novo tipo de jornalismo, que é um tipo de jornalista de personalidade, que é interessante, útil para o propósito de atrair olhares para assistir ao programa, mas não sei se é necessariamente o que ela queria. É um mundo diferente hoje.Eu me lembro de, quando criança, assistir aos noticiários e os apresentadores eram uns velhos carrancudos. Não havia espetáculo, não havia cor. Eram os fatos. É um mundo muito diferente hoje e o que parece é que as pessoas se sentem atraídas por coisas que as fazem se sentirem mais confortáveis", analisou Chris, observando também que hoje há mais diversidade racial na mídia.

É exatamente a eterna contradição entre avanços, retrocessos, verdades, pós-verdades e o equilíbrio que se busca, talvez de forma utópica, entre interesses pessoais e empresariais que "The Morning Show" retrata magistralmente. Se o novo jornalismo está ainda se construindo em um mundo em que cada vez mais se propaga, e até se prefere, as fake news, os princípios democráticos que o norteiam ainda são essenciais, ainda que, como observou Mark Duplass (o ex-chefe de redação e agora documentarista Chip), ser jornalista "se torna cada vez mais parecida com a dos professores públicos, ou seja, um ato heróico e de resistência."

Jeremy Irons e Jennifer Aniston em cena de "The Morning Show," na Apple TV+. Imagem: Divulgação / AppleTV+

Para Jeremy Irons, que vive um vetusto professor acadêmico e que sempre achou que a filha Alex (Jennifer Aniston) fosse "fazer algo melhor com sua inteligência do que ser jornalista", a importância do fazer jornalístico hoje depende de país a país. "Os jornalistas estão se arriscando em alguns países para contar ao resto do mundo o que de fato está acontecendo. Acho que a gente tem que agradecer imensamente e os admirar", afirmou o ator. "Em outros países, poderia se dizer que há sempre um perigo de que o jornalismo seja forçado a dizer às pessoas o que elas já sabem e fazê-las se sentirem confortáveis e não balançar o barco porque tantos veículos, jornais, TVs, precisam ganhar dinheiro e, de certa forma, eles precisam criar uma câmara de eco e todos estamos felizes em ouvir o que estão nos dizendo. Então acho que esse é sempre o perigo para os jornalistas de dizer o que as pessoas não querem ouvir", completou o ator.