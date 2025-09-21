Marion Cotillard sobre 'The Morning Show': 'Jornalismo hoje é dar opinião'
"A busca pela verdade é subjetiva, de certa forma. A busca pela objetividade é subjetiva, o que é interessante. E é por isso que eu acho que os jornalistas têm um trabalho humano muito interessante. Você tem que se questionar constantemente. Quando você para de se questionar, e não só no jornalismo, é quando você entra no mundo da falta de autenticidade."
Assim a atriz Marion Cotillard, em entrevista a Splash, não só aponta muito bem sua visão subjetiva, mas faz uma análise muito objetiva do grande desafio que é fazer jornalismo hoje e sempre. E mais que isso, também da grande questão que move a quarta temporada da série "The Morning Show", que estreou esta semana na AppleTV+ e que traz em sua essência a busca da verdade, seja a dos fatos ou a dos personagens que circulam em torno do jornalístico matinal mais visto e comentado dos Estados Unidos — mas que reflete milhares de outros matinais em todo o mundo.
"É difícil hoje ter jornalismo independente, o que é algo que a gente precisa tão profundamente. Minha ideia sobre a mídia mudou porque a mídia está mudando", continuou a atriz. "Tenho a sensação de que há dez, 20 anos, entregar notícias era entregar fatos. Hoje é entregar opinões cada vez mais", completou.
Marion entra nesta temporada como Celine Dumont, executiva que antes era membro do conselho da NBN e agora se tornou presidente do conselho da UBN Francesa. Ela é herdeira de uma família em que o poder passa de geração a geração e encara o peso de ter que, mesmo assim, ou principalmente por isso, provar que é capaz de comandar o grande grupo de mídia a qual The Morning Show pertence. Para isso, ela passa por cima de tudo, todos e da própria ética e verdade jornalística. Mas na vida pessoal tanto a verdade quanto a ética não necessariamente estão a serviço dela.
É a aparentemente simples, mas complexa relação entre o que se defende como verdade na vida pública e profissional e o que se é capaz de suportar e encarar como verdade na vida pessoal a chave principal para acompanhar essa nova temporada de uma série que, como pouquíssimas, consegue entreter e espelhar a sociedade contemporânea e deixar ao espectador o julgamento do que é não só o jornalismo, mas a verdade nos dias de hoje.
"The Morning Show" pode parecer uma série para interessados na mídia e seus mecanismos, mas consegue trazer também ótimas tramas pessoais de cada personagem que se entrelaçam com o universo midiático. Já a mídia, por sua vez, é indissociável dos grandes assuntos que movem o mundo.
Ao final, essa é uma história sobre nossa sociedade contemporânea, com suas contradições, mudanças, medos, conquistas, avanços e também retrocessos. Ao escolher a mídia como seu pano de fundo, os criadores, Jay Carson e Kerry Ehrin, acertaram em cheio, pois adiantam as discussões que pautam o noticiário atual e também retratam com rara acuidade a dinâmica de trabalho da imprensa televisiva. Quem é da mídia adora observar, aliviado até, como os roteiristas, a showrunner Charlotte Soudt (e também roteirista e produtora executiva) e a diretora, e também produtora executiva, Mimi Leder fizeram a lição de casa e revelam os mecanismos, o cotidiano e os desafios em tempo real de se fazer jornalismo televisivo sem apelar para clichês e cafonice como muitas vezes se vê no cinema e na TV.
Questionados se fazer "The Morning Show" mudou as perspectivas sobre o jornalismo (principalmente como parte de uma ciência, a da Comunicação), seus métodos e mecanismos, elenco e produção foram unânimes em defender o papel da imprensa para um mundo em que tudo que é sólido desmancha no ar, nas fake news, nas mídias sociais, nos conflitos de interesse entre o público e privado.
"A série continua a mostrar o perigo que o jornalismo está enfrentando e eu suponho que, sendo uma pessoa que foi criada para investir no poder de ter uma imprensa independente e livre nos Estados Unidos para a sociedade democrática, eu sempre senti que é importante promover essas ideias. Mas como cidadão, votar no tipo de pessoas que esperançosamente vão continuar a promover essas leis se tornou muito mais difíceis agora, com políticos sendo comprados e vendidos como são. Dito isso, o valor da imprensa sempre foi o mesmo para mim", declarou Billy Crudup, que vive Cory, o CEO que desde a primeira temporada tenta navegar no lamaçal de jogo de poder e, ao mesmo tempo, lutar pela liberdade de sua equipe jornalística.
Nesta quarta temporada, ele começa fora desse jogo da mídia, investindo na carreira de produtor de cinema (não menos desafiadora), mas, como parece ser também um destino de quem é da mídia, volta à empresa de forma que nos faz também questionar seu caráter. Ao mesmo tempo, Cory se revela um homem muito menos tóxico do que a temporada anterior deu a entender e as dinâmicas entre homens e mulheres e poder ganha complexidade.
Vale lembrar que a primeira temporada de "The Morning Show" trazia, há seis anos, uma trama que era o reflexo imediato da revolução que o movimento #Metoo promoveu. Se o tema do assédio sexual e moral estava em todos os noticiários e na mídia social, ao longo da temporada, temas como o machismo e o racismo se aprofundaram, entraram em pauta e na trama a pandemia de Covid 19, as mudanças climáticas, o conflito de interesses entre o público e o privado, a imprensa e suas fontes, a ameaça à democracia (com a Invasão do Capitólio em janeiro de 2021), entre outras questões que movem a sociedade global — ainda que a história das protagonistas Bradley (Reese Witherspoon) e Alex (Jennifer Anniston) seja a de duas âncoras de um programa matutino da TV dos Estados Unidos.
Nesta quarta temporada, grandes ameaças como o uso e o futuro da Inteligência Artificial, as dinâmicas de trabalho em um mundo que avança e se torna mais diverso, mas não muito, a verdade (tanto a dos fatos quanto a de cada um), além dos crimes ambientais e como são acobertados em nome do lucro, estão em pauta e no horário nobre.
A trama se passa na primavera de 2024, quase dois anos após a terceira temporada e da fusão UBA-NBN. Em um país polarizado, fake news, boatos que se espalham feito fogo em mato seco, deepfakes, teorias da conspiração e o poder corporativo escondendo a verdade, discernir sobre o que é realmente real? Ao lado de Jennifer e Reese, o elenco ganha reforços de peso como Marion Cotillard, Jeremy Irons (o pai de Alex/Jennifer), Boy Holbrook (de "Narcos"), Nicole Beharie (de "Shame"), Aaron Pierre (de "The Underground Railroad"), William Jackson Harper (de "The Good Place" e "Midsommar"), além dos já veteranos Billy Crudup, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e Jon Hamm.
O ritmo acelerado que reflete perfeitamente o que é o dia a dia de uma redação se mantém e até se acentua, com a equipe se preparando para cobrir as Olimpíadas de Paris e ganhando o reforço de Chris Hunter (Nicole Beharie), uma ex-atleta medalhista olímpica, que vai ter também que enfrentar o tribunal das redes sociais e aprender a ser o que a atriz chama de "jornalista de personalidade".
"Ela não estudou jornalismo, não era a sua vocação. Ela é uma das pessoas que está entrando nesse novo tipo de jornalismo, que é um tipo de jornalista de personalidade, que é interessante, útil para o propósito de atrair olhares para assistir ao programa, mas não sei se é necessariamente o que ela queria. É um mundo diferente hoje.Eu me lembro de, quando criança, assistir aos noticiários e os apresentadores eram uns velhos carrancudos. Não havia espetáculo, não havia cor. Eram os fatos. É um mundo muito diferente hoje e o que parece é que as pessoas se sentem atraídas por coisas que as fazem se sentirem mais confortáveis", analisou Chris, observando também que hoje há mais diversidade racial na mídia.
É exatamente a eterna contradição entre avanços, retrocessos, verdades, pós-verdades e o equilíbrio que se busca, talvez de forma utópica, entre interesses pessoais e empresariais que "The Morning Show" retrata magistralmente. Se o novo jornalismo está ainda se construindo em um mundo em que cada vez mais se propaga, e até se prefere, as fake news, os princípios democráticos que o norteiam ainda são essenciais, ainda que, como observou Mark Duplass (o ex-chefe de redação e agora documentarista Chip), ser jornalista "se torna cada vez mais parecida com a dos professores públicos, ou seja, um ato heróico e de resistência."
Para Jeremy Irons, que vive um vetusto professor acadêmico e que sempre achou que a filha Alex (Jennifer Aniston) fosse "fazer algo melhor com sua inteligência do que ser jornalista", a importância do fazer jornalístico hoje depende de país a país. "Os jornalistas estão se arriscando em alguns países para contar ao resto do mundo o que de fato está acontecendo. Acho que a gente tem que agradecer imensamente e os admirar", afirmou o ator. "Em outros países, poderia se dizer que há sempre um perigo de que o jornalismo seja forçado a dizer às pessoas o que elas já sabem e fazê-las se sentirem confortáveis e não balançar o barco porque tantos veículos, jornais, TVs, precisam ganhar dinheiro e, de certa forma, eles precisam criar uma câmara de eco e todos estamos felizes em ouvir o que estão nos dizendo. Então acho que esse é sempre o perigo para os jornalistas de dizer o que as pessoas não querem ouvir", completou o ator.
Entre o que se quer ouvir e o que é verdade, a revolução pela qual o mundo passa com as mídias digitais, as mídias sociais e a IA, pautam o roteiro e as discussões de "The Morning Show" e as nossas. " Nunca tenho muita certeza do que é a verdade. É tudo uma questão de percepção, depende muito da percepção, mas, sim, eu acho que esse é um fio muito forte do roteiro e o público pode tirar suas próprias conclusões sobre o que eles acham que é a verdade. Especialmente neste país (os EUA), há metade da população que acha que a verdade é completamente diferente da outra metade, o que é perigoso e eu acho que as redes sociais incentivam isso", concluiu o ator britânico.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.