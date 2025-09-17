Jennifer Aniston sobre 'The Morning Show': 'Temos de lutar pela verdade'
Desde sua estreia, em 2019, "The Morning Show" se revelou um raro caso de série que é entretenimento em sua essência.
Com um ritmo tão acelerado quanto o cotidiano de quem faz o chamado hard news na TV, a produção também é um espelho da sociedade contemporânea, com senso crítico para provocar debates e apurações dos fatos para um público mais amplo. Cada episódio termina com uma compreensão melhor do que é ser jornalista e lutar pela informação em um mundo em que cada vez mais se propaga fake news.
Nesta quarta temporada, que estreia hoje (17) na AppleTV+, a série aborda o uso da IA e o seu perigo quando ela sai de controle.
A trama se passa na primavera de 2024, quase dois anos após a terceira temporada, e da fusão UBA-NBN. Ao lado de Jennifer e Reese, o elenco ganha reforços de peso como Marion Cotillard (que surge como uma grande executiva), Jeremy Irons (o pai de Alex/Jennifer), Boy Holbrook (de "Narcos"), Nicole Beharie (de "Shame"), Aaron Pierre (de "The Underground Railroad"), William Jackson Harper (de "The Good Place" e "Midsommar"), além dos já veteranos Billy Crudup, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e Jon Hamm.
Em conversa com a imprensa na última semana, Jennifer Aniston comentou que os roteiristas de "The Morning Show" pareciam não só repercutir, como também antecipar temas que seriam pautas globais.
Conforme a temporada avançava e nossos roteiristas continuavam escrevendo, tornou-se muito atual o que estava acontecendo no mundo real, com a arte imitando a vida, a vida imitando a arte. É muito emocionante porque você meio que espera para ver se nossos roteiristas enxergaram novamente em suas bolas de cristal e se isso realmente vai acontecer. Com certeza muitas coisas simplesmente tendem a acontecer. É simplesmente uma série emocionante de se fazer parte. Jennifer Aniston
Criada por Jay Carson e Kerry Ehrin, "The Morning Show" se diferencia não só por refletir e adiantar as discussões que pautam o noticiário atual, mas também por retratar com rara acuidade a dinâmica de trabalho da imprensa televisiva.
Sobre a pauta atual, a Inteligência Artificial surge como recurso que tanto pode facilitar o alcance da cobertura das Olimpíadas de Paris pela agora UBS (depois da fusão com outro grande grupo de mídia), quanto ser um prato cheio para as fake news e falsificações. A personagem de Jennifer Aniston surge falando dezenas de idiomas no primeiro minuto da temporada e se torna logo uma vítima da falsificação de sua voz e imagem.
Questionada por Splash sobre sentir que a verdade corre perigo em tempos de IA, Jennifer comentou: "Absolutamente. Já me enviaram clipes e vídeos com minha imagem, comigo, vendendo um produto ou promovendo alguma coisa e não era eu, não era minha voz. Isso é muito alarmante. Não sei como a gente resolve isso. É um trem desgovernado atualmente. A gente tem que continuar lutando pela verdade", declarou na première da série realizada em Nova York.
Tanto Jennifer quanto Reese afirmaram que mudaram sua visão sobre a importância do jornalismo em tempos tão conturbados. "Eu conheço muitos jornalistas e âncoras. Quando recebemos este projeto, Jennifer e eu dissemos que era um projeto que deveríamos fazer porque poderia significar muito tempo que estaríamos juntas. E decidimos fazer juntas. Foi parte da diversão criar essa família junto. Estou muito orgulhosa do projeto", comentou Reese.
Eu tive uma visão muito mais interna, um panorama maior do que realmente ocorre. Tenho um enorme respeito pelos âncoras de programas matinais e por esse trabalho difícil e pelo fato de que alguns deles estão fazendo isso há mais de 25, 35 anos. É realmente admirável. E também consigo imaginar que o jornalismo está passando por tanta coisa hoje em dia, os desafios que enfrenta, o que é a verdade, quem está dizendo a verdade e em quem acredita. São tempos muito interessantes. Jennifer
