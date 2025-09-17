Jennifer Aniston sobre 'The Morning Show': 'Temos de lutar pela verdade'

A trama se passa na primavera de 2024, quase dois anos após a terceira temporada, e da fusão UBA-NBN. Ao lado de Jennifer e Reese, o elenco ganha reforços de peso como Marion Cotillard (que surge como uma grande executiva), Jeremy Irons (o pai de Alex/Jennifer), Boy Holbrook (de "Narcos"), Nicole Beharie (de "Shame"), Aaron Pierre (de "The Underground Railroad"), William Jackson Harper (de "The Good Place" e "Midsommar"), além dos já veteranos Billy Crudup, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e Jon Hamm.

Em conversa com a imprensa na última semana, Jennifer Aniston comentou que os roteiristas de "The Morning Show" pareciam não só repercutir, como também antecipar temas que seriam pautas globais.

Conforme a temporada avançava e nossos roteiristas continuavam escrevendo, tornou-se muito atual o que estava acontecendo no mundo real, com a arte imitando a vida, a vida imitando a arte. É muito emocionante porque você meio que espera para ver se nossos roteiristas enxergaram novamente em suas bolas de cristal e se isso realmente vai acontecer. Com certeza muitas coisas simplesmente tendem a acontecer. É simplesmente uma série emocionante de se fazer parte. Jennifer Aniston

Criada por Jay Carson e Kerry Ehrin, "The Morning Show" se diferencia não só por refletir e adiantar as discussões que pautam o noticiário atual, mas também por retratar com rara acuidade a dinâmica de trabalho da imprensa televisiva.

Sobre a pauta atual, a Inteligência Artificial surge como recurso que tanto pode facilitar o alcance da cobertura das Olimpíadas de Paris pela agora UBS (depois da fusão com outro grande grupo de mídia), quanto ser um prato cheio para as fake news e falsificações. A personagem de Jennifer Aniston surge falando dezenas de idiomas no primeiro minuto da temporada e se torna logo uma vítima da falsificação de sua voz e imagem.