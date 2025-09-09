'Luta de Classes' une Spike Lee e Denzel após 20 anos em trama sobre ética
Apesar do título em português ser "Luta de Classes", que traz muito da essência do novo filme de Spike Lee, não é exatamente a luta entre ricos e pobres que move a nova versão do clássico "High and Low", que o cineasta japonês Akira Kurosawa realizou nos anos 1960. O filme chegou a Apple TV+ em 4 de setembro.
Estrelado por Denzel Washington, em "Highest 2 Lowest" (o título em inglês), Lee traz a trama de volta a seu cenário original. No romance de "King's Ransom", de Ed McBain, no qual o filme de Kurosawa é baseado, a história se passa em Nova York. Mas é a amizade — e sobre o que se faz em nome dela, e da ética que isso envolve — que move essa reinterpretação.
Repare bem na palavra que Lee faz questão de reforçar sempre. "Não é um remake. É uma reinterpretação", afirmou em conversa com Splash. E essa nova forma de olhar o drama do empresário que tem que escolher entre o dinheiro e tudo que gira em torno da amizade e das relações que construiu ao longo da vida é a chave para entender o cinema do próprio Spike Lee.
Exibido fora de competição em Cannes 2025, "Highest 2 Lowest" foi um dos pontos altos do festival francês, pois Lee não só é figura muito querida, como Denzel Washington não sabia que receberia a Palma de Ouro pela carreira na première do filme. O ator, que tem fama de durão, é de fato contundente com a imprensa e fotógrafos (arrumou uma certa discussão com um que o cutucou no tapete vermelho da sessão), baixou a guarda e se emocionou, fazendo todos se emocionarem também.
A quinta colaboração entre Denzel e Lee, a primeira em quase 20 anos, que trata justamente de amizade e o que se faz para salvar o filho de um amigo, vem bem a calhar. Foi o ator, aliás, que apresentou o projeto para o diretor. "Denzel me ligou, disse que tinha um projeto para mim e que ia me mandar por correio. Eu nem precisei ler o roteiro. Foi a confiança e a amizade entre a gente que me convenceram. Sem contar que a história se passa em Nova York", contou o diretor.
A amizade trouxe Lee para o projeto e é visivelmente sentida no entrosamento entre Denzel e Jeffrey Wright (que vive esse melhor amigo de infância e seu assistente na trama) e que conduz o dilema moral do personagem principal.
Se no filme original o protagonista (Gondo, vivido por Toshiro Mifune) é um executivo do ramo de calçados que tem de decidir entre preservar sua fortuna ou usá-la para salvar a vida do amigo de infância, agora Denzel é David King, um executivo da indústria musical que tem ouvido genial para descobrir novos talentos e que enriqueceu graças a seu talento, trabalho duro e muita paixão pela música. Sua gravadora é especializada não só em produzir e lançar hits, mas principalmente em valorizar artistas negros e a alma que há na cultura local de bairros como o Brooklyn, onde ele vive.
Lee toma o tempo necessário para construir um universo em que as tensões são postas na mesa. David passa por um momento de crise, pois seus sócios querem vender a empresa para um grupo que vai focar no lucro, nos números e não para a alma dos artistas contratados. Ele defende que nem todo dinheiro é bom e, apesar de estar prestes a vender sua parte da empresa por uma fortuna, ele quer comprar parte de um dos sócios para ter poder de decisão na venda. Para isso, também precisa convencer sua mulher, Pam (Ilfenesh Hadera), que, apesar do risco, não está pondo o futuro da família em risco.
Mas a pequena fortuna que levanta para isso é colocada em risco quando seu filho adolescente Trey (Aubrey Joseph) é sequestrado. Se o caos já estava instalado, tudo piora quando a polícia resgata o garoto ou, na verdade, descobre que a pessoa errada foi sequestrada. Na verdade, Kyle (Elija Wright), melhor amigo de Trey, é quem foi levado. Só que Kyle é filho do amigo de infância e assistente geral de King, Paul Christopher, vivido por Jeffrey Wright, que na vida real é pai de Elija Wright.
É então que o conflito real do filme se apresenta. King entra em um dilema moral. Usa os 17,5 milhões de dólares pedidos para o resgate para trazer de volta o filho do amigo e arruína seus planos de negócio ou faz a coisa certa? No filme de Kurosawa o dilema está instalado e a dúvida de Gondo tomava boa parte da trama. Já na versão de Lee, a questão é resolvida mais rápido, mas não sem antes se levantar o quanto fazer ou não o que é certo hoje em dia está ligado à opinião pública.
King, assim como o próprio Denzel, é um cara offline, não tem redes sociais e valoriza a artesania da música, ainda que tenha se tornado um grande executivo. Mas ao hesitar, é confrontado inclusive pelo próprio filho, que já sente o ódio dos posts nas redes sociais, o futuro cancelamento e julgamento popular caso o pai não pague o resgate do amigo. Lee atualiza o drama moral e traz ainda a crise da arte, em tempos em que a música tem se tornado cada vez mais um negócio.
Questionado por Splash se hoje estamos muito reféns da opinião e do julgamento que a opinião do "tribunal das redes sociais" exerce, Denzel retrucou: "Quem está? Eu não tenho redes sociais. Eu não sou sortudo por isso. É uma escolha. Todos nós temos essa escolha. Você é uma vítima, você é escrava das mídias sociais? O que você é?".
Assim como o ator, que construiu sua carreira em tempos em que a presença nas redes sociais não era determinante, King também construiu seu império musical em uma época em que o ouvido, a paixão e o relacionamento direto com os músicos era o verdadeiro capital de um empresário do setor. Mas, ao contrário de Denzel, King sofre sim as consequências do julgamento online, uma vez que, tornado público que é o filho do melhor amigo quem foi sequestrado, sua resposta (pagar ou não o resgate) vai ser amplamente divulgada, analisada e sua moral definida por isso. Seu filho Trey (Aubrey Joseph) alerta o pai. De que adianta salvar os milhões se vai ser para sempre cancelado e nunca mais fazer nenhum negócio e nenhum músico, principalmente os jovens e novos talentos, vão querer se associar a ele?
Então, como bem diz Lee ao defender que fez uma reinterpretação e não um remake, a trama está fincada no que é ética, moral e amizade na sociedade contemporânea. É este o cerne de um filme que tem humor e leveza, mas não foge das questões complicadas. Lee sabe fazer isso com maestria e filma Nova York, mais que um cenário, um verdadeiro personagem da trama, de forma que é impossível também não se apaixonar pela cidade.
"Nem tudo está à venda. Nem tudo é uma decisão de negócios. A gente vem de uma tradição que as coisas não eram sobre dinheiro. Eram sobre amor. A gente pode fazer melhor", declarou Wright em Cannes. E Denzel concorda. "Nem todo dinheiro é bom dinheiro. Você está disposto a vender sua alma? A que preço? Quando você reza por chuva, você tem que lidar com a lama também. Então, você tem que lidar com a esperança de que coisas boas brotem dessa lama. Como um relacionamento com seu próprio filho. São as lições que todos nós aprendemos."
