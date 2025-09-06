Veneza: Jarmusch vence, e história de menina palestina leva Grande Prêmio

Para diversos diretores que subiram durante a noite para receber prêmios, a empatia foi direcionada aos palestinos e os pedidos de fim da violência em Gaza. Quando Kaouther subiu ao palco para receber seu prêmio, o clima era já de um certo desapontamento, mas de respeito e a cineasta foi aplaudida de pé, o que raramente ocorre.

Ao contar a história da menina Hind, que pede socorro após o carro em que estava com tios e primos ser atingido por forças militares Israelenses, Kaouther extrapolou a tela e seu filme pautou as discussões na reta final do festival. O cinema é sempre político? A história de Hind pode ampliar o debate talvez sobre o que ocorre na Palestina e como o mundo debate e pode solucionar a questão?

O júri notoriamente deixou claro que sim. Mas que não necessariamente iria se comprometer a pautar ainda mais o debate internacional ao conceder o Leão de Ouro a um filme que notoriamente traz uma discussão política e urgente - ainda que não se trate de política em sua ação, concentrada exclusivamente nas três horas em que os voluntários da Crescente Vermelha (a Cruz Vermelha do Oriente Médio) tentam desesperadamente manter a menina na linha enquanto também tentam conseguir o sinal verde das forças armadas israelenses para que a ambulância de resgate possa socorrer Hind.

E se Veneza 2025 começou em clima de protesto da classe artística cobrando um posicionamento do evento sobre a questão da Palestina, a pressão da imprensa sobre o júri oficial e o diretor artístico Alberto Barbera para se manifestarem sobre o tema foi constante nas coletivas de imprensa. Até mesmo se trouxe a questão se os artistas estariam com medo de participarem de entrevistas com receio de serem constrangidos a sempre falar de política e não de arte.

Mas há de fato real separação entre uma coisa e outra? Payne disse que não estava preparado para falar do tema e que preferia ver os 20 filmes que concorrem ao Leão de Ouro 2025 com olhos livres e sem saber muito sobre cada um. Pois Veneza 2025 já afirma com todas as letras que o cinema é político e vai muito bem, obrigado, mas que, em caso de um júri não unânime, um filme intimista como "Father Mother Sister Brother" é uma saída diplomática, pois Jarmusch, além de ser um grande cineasta, realizou um belo trabalho sobre as relações em família, a falta de comunicação e o luto.

"A gente viu 21 filmes maravilhosos, muitos rilhantes feitos por diretores que estão no auge de suas habilidades. Então, quais critérios usamos? E, finalmente, chegamos a duas escolhas para nós, e foram os dois filmes que mais nos emocionaram. Foram os dois filmes que, honestamente, nos fizeram chorar. E foram os dois filmes que achamos as expressões mais claras e os gritos da humanidade", declarou Payne na coletiva de imprensa após a premiação.