Veneza: Jarmusch vence, e história de menina palestina leva Grande Prêmio
"Father Mother Sister Brother", de Jim Jarmusch, levou o Leão de Ouro do Festival de Veneza 2025. Em uma edição marcada pelo debate político dentro e fora da sala de cinema, a decisão do júri presidido pelo cineasta estadunidense Alexander Payne causou o efeito anti-clímax.
Afinal, "The Voice of Hind Rajab", produção entre Tunísia e França, dirigido pela tunisiana Kaouther Ben Hania, levou não só 22 minutos de palmas em sua première, mas também o público às lágrimas. Contudo, o filme mais comentado, aplaudido e relevante do evento levou o Grande Prêmio do Júri, ou seja, o segundo lugar da competição. Segundo o próprio Payne, em conversa com a imprensa após a premiação, os dois filmes levaram o júri às lágrimas e a decisão acabou pendendo para o "quiet film" (filme discreto, silencioso) nas palavras do próprio Jarmusch.
Ao receber o prêmio, o cineasta norte-americano comentou, citando o conterrâneo Benny Safdie, que havia acabado de receber o prêmio de Melhor Direção por "The Smashing Machine", que o cinema "não precisa ser declaradamente político para ser político, pois tem a capacidade de gerar empatia". Para Safdie, empatia é o que precisamos mais no momento.
Para diversos diretores que subiram durante a noite para receber prêmios, a empatia foi direcionada aos palestinos e os pedidos de fim da violência em Gaza. Quando Kaouther subiu ao palco para receber seu prêmio, o clima era já de um certo desapontamento, mas de respeito e a cineasta foi aplaudida de pé, o que raramente ocorre.
Ao contar a história da menina Hind, que pede socorro após o carro em que estava com tios e primos ser atingido por forças militares Israelenses, Kaouther extrapolou a tela e seu filme pautou as discussões na reta final do festival. O cinema é sempre político? A história de Hind pode ampliar o debate talvez sobre o que ocorre na Palestina e como o mundo debate e pode solucionar a questão?
O júri notoriamente deixou claro que sim. Mas que não necessariamente iria se comprometer a pautar ainda mais o debate internacional ao conceder o Leão de Ouro a um filme que notoriamente traz uma discussão política e urgente - ainda que não se trate de política em sua ação, concentrada exclusivamente nas três horas em que os voluntários da Crescente Vermelha (a Cruz Vermelha do Oriente Médio) tentam desesperadamente manter a menina na linha enquanto também tentam conseguir o sinal verde das forças armadas israelenses para que a ambulância de resgate possa socorrer Hind.
E se Veneza 2025 começou em clima de protesto da classe artística cobrando um posicionamento do evento sobre a questão da Palestina, a pressão da imprensa sobre o júri oficial e o diretor artístico Alberto Barbera para se manifestarem sobre o tema foi constante nas coletivas de imprensa. Até mesmo se trouxe a questão se os artistas estariam com medo de participarem de entrevistas com receio de serem constrangidos a sempre falar de política e não de arte.
Mas há de fato real separação entre uma coisa e outra? Payne disse que não estava preparado para falar do tema e que preferia ver os 20 filmes que concorrem ao Leão de Ouro 2025 com olhos livres e sem saber muito sobre cada um. Pois Veneza 2025 já afirma com todas as letras que o cinema é político e vai muito bem, obrigado, mas que, em caso de um júri não unânime, um filme intimista como "Father Mother Sister Brother" é uma saída diplomática, pois Jarmusch, além de ser um grande cineasta, realizou um belo trabalho sobre as relações em família, a falta de comunicação e o luto.
"A gente viu 21 filmes maravilhosos, muitos rilhantes feitos por diretores que estão no auge de suas habilidades. Então, quais critérios usamos? E, finalmente, chegamos a duas escolhas para nós, e foram os dois filmes que mais nos emocionaram. Foram os dois filmes que, honestamente, nos fizeram chorar. E foram os dois filmes que achamos as expressões mais claras e os gritos da humanidade", declarou Payne na coletiva de imprensa após a premiação.
"São filmes muito diferentes um do outro. Funcionam de maneira diferente e é muito, muito difícil compará-los, o que torna injusto ter que dizer, neste festival, que um é melhor do que o outro. Não é. Não podemos dar uma avaliação igual a ambos, mas atuamos como júri e valorizamos ambos os filmes de forma realmente igual, cada um por suas razões", continuou o presidente do júri.
"E nós desejamos a ambos os filmes uma vida longa e importante. E esperamos que o apoio dos prêmios que entregamos hoje à noite os ajude, cada um à sua maneira. Agora você pergunta, por que este? Não aquele. Olha, se tivéssemos votado um dia antes, ou um dia depois, poderia ter sido diferente, sabe? Mas foi no dia em que votamos. Tivemos que fazer isso. E é o que eu digo, nós valorizamos, protegemos e apreciamos ambos os filmes de forma igual em nossos corações. E se um tivesse que receber um prêmio e o outro, a diferença seria de 00000001%, no processo da decisão", completou Payne.
A Copa Volpi de Melhor Ator foi para Toni Servilllo por seu papel impecável em "La Grazia", de Paolo Sorrentino. Ele vive um presidente italiano que, prestes a terminar seu mandato, tem de decidir se assina a Lei da Eutanásia e se concede dois perdoes (a "graça") a dois prisioneiros: uma mulher que matou o marido violento é um marido que matou sua mulher que sofria de Alzheimer.
A Copa Volpi de Melhor Atriz foi para a chinesa Xin Zhilei por "The Sun Rises Above All", do chinês Cai Shangjun, o que surpreendeu a todos, pois Valeria Bruni Tedeschi era favorita por "Duse", em que vive a atriz italiana Eleonora Duse.
O Melhor Roteiro para Valérie Donzelli e Gilles Marchando por À Pied d"Ouvte (At work), mais um filme politizado, que trata de como um escritor francês, ao não vender livros e precisar sobreviver, lança-se no mercado de trabalho de construção, reformas e ' faz tudo', entrando em contato com a realidade e a precarização que muitos imigrantes enfrentam na França e na Europa.
O Prêmio Especial do Júri foi para "Sotto Le Nuvolle" (Sob as Nuvens), de Gianfranco Rosi, documentarista que venceu o Leão de Ouro com "Sacro Gra" em 2013 e que fez questão de citar os 15 documentários em competição no festival todo e que 'documentário também é cinema".
