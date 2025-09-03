Drama de menina atingida em Gaza comove Veneza e é aplaudido por 22 minutos

A atriz Saja Kilan e a diretora Kaouther Ben Hania na coletiva de imprensa de "The Voice of Hind Rajab" no Festival de Veneza 2025 Imagem: Divulgação

Enquanto a equipe mantém Hind na linha e tenta confortá-la enquanto a ajuda não chega, a tensão cresce no escritório. O teatro do absurdo que é a realidade se torna cada vez mais insuportável à medida que as transcrições vão sendo reveladas. Para criar o roteiro, a diretora usou como base as gravações das conversas entre a menina, os voluntários e a sua mãe. Em alguns momentos, não se vê nada na tela além da 'linha de áudio' e a identificação do nome do arquivo. Mas o que se houve é suficiente para fazer com que a pergunta feita por Malhees ecoe cada vez mais forte.

Não se trata, aqui, como observa Kaouther, de dar opinião ou de se posicionar politicamente. A diretora e o filme se concentram especificamente neste episódio que durou mais de três horas, mas que ecoa uma eternidade no público que já o assistiu em Veneza na manhã desta quarta-feira.

Na sessão dedicada aos jornalistas que cobrem o evento, o filme foi longamente aplaudido e na coletiva de imprensa que se seguiu à exibição, a equipe foi aplaudida de pé não necessariamente pela posição política, mas pela capacidade de transportar o espectador para a sala da Red Crescent e criar, de fato, sem discurso, mas no tempo da urgência de se salvar uma vida, a empatia de estar na sala ao lado de cada voluntário que tentou conseguir viabilizar o salvamento de Rajab.

De fato Kaouther Ben Hania não fala de geopolítica ou passa perto de qualquer opinião sobre o exército e o Estado de Israel em seu filme. O que ela faz é oferecer uma experiência sensorial de urgência, desespero, impotência e empatia. Obviamente, na conversa com jornalistas, ela e a equipe foram questionados sobre o que os moveu a fazer o filme.

"Eu usei a palavra dever, mas não é só isso, sabe. Vem de uma emergência também. E estava vindo de um lugar de injustiça, sabe. Eu vejo como os palestinos são desumanizados, sabe, como, a mídia ocidental, especificamente, fala sobre eles. É uma vergonha, sabe?", comentou a cineasta à imprensa.