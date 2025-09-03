Drama de menina atingida em Gaza comove Veneza e é aplaudido por 22 minutos
"Uma menina aterrorizada pedindo ajuda não te causa empatia?", pergunta o personagem Omar (Motaz Malhees) em uma cena de desespero em "The Voice of Hind Rajab", filme dirigido pela tunisiana Kaouther Ben Hania que concorre ao Leão de Ouro no Festival de Veneza 2025 e que fez a estreia mundial na tarde de hoje no evento, Ao final da sessão para o público, Malhees agitava a bandeira da Palestina aos brados de "Free Palestine" (Palestina Livre) enquanto a plateia da Sala Grande aplaudia o filme por 22 minutos, a maior ovação desta edição até o momento.
Durante os 90 minutos que o filme, inspirado em uma história real, dura, a ação se concentra no que equipe dos voluntários da Red Crescent (Crescente Vermelha), agência humanitária semelhante à Cruz Vermelha, tentam ajudar a pequena Hind Rajab, de seis anos. O fato ocorreu em janeiro de 2024 e foi investigado por agentes independentes e também pela ONU.
Na tela, a trama se inicia quando uma garota (só se escuta sua voz) tenta pedir ajuda a um voluntário da Red Crescent por telefone, mas ela morre antes de algo poder ser feito para ajudá-la. Logo depois, Hind Hijab, de apenas seis anos, telefona para o mesmo número. Ela estava com tios e primos em um carro atingido por munição de um tanque da IDF (Forças de Defesa de Israel) em Gaza. Ela é prima da garota que ligou inicialmente e é a única sobrevivente. Mas os voluntários precisam encarar um processo burocrático para que a ambulância de plantão, que está a apenas oito minutos de distância do carro, tenha o sinal verde das autoridades israelenses para passar pelas ruas sem ser também atingida.
Enquanto a equipe mantém Hind na linha e tenta confortá-la enquanto a ajuda não chega, a tensão cresce no escritório. O teatro do absurdo que é a realidade se torna cada vez mais insuportável à medida que as transcrições vão sendo reveladas. Para criar o roteiro, a diretora usou como base as gravações das conversas entre a menina, os voluntários e a sua mãe. Em alguns momentos, não se vê nada na tela além da 'linha de áudio' e a identificação do nome do arquivo. Mas o que se houve é suficiente para fazer com que a pergunta feita por Malhees ecoe cada vez mais forte.
Não se trata, aqui, como observa Kaouther, de dar opinião ou de se posicionar politicamente. A diretora e o filme se concentram especificamente neste episódio que durou mais de três horas, mas que ecoa uma eternidade no público que já o assistiu em Veneza na manhã desta quarta-feira.
Na sessão dedicada aos jornalistas que cobrem o evento, o filme foi longamente aplaudido e na coletiva de imprensa que se seguiu à exibição, a equipe foi aplaudida de pé não necessariamente pela posição política, mas pela capacidade de transportar o espectador para a sala da Red Crescent e criar, de fato, sem discurso, mas no tempo da urgência de se salvar uma vida, a empatia de estar na sala ao lado de cada voluntário que tentou conseguir viabilizar o salvamento de Rajab.
De fato Kaouther Ben Hania não fala de geopolítica ou passa perto de qualquer opinião sobre o exército e o Estado de Israel em seu filme. O que ela faz é oferecer uma experiência sensorial de urgência, desespero, impotência e empatia. Obviamente, na conversa com jornalistas, ela e a equipe foram questionados sobre o que os moveu a fazer o filme.
"Eu usei a palavra dever, mas não é só isso, sabe. Vem de uma emergência também. E estava vindo de um lugar de injustiça, sabe. Eu vejo como os palestinos são desumanizados, sabe, como, a mídia ocidental, especificamente, fala sobre eles. É uma vergonha, sabe?", comentou a cineasta à imprensa.
"Então, para mim, foi, sim, de alguma maneira, realmente fazer justiça a essas pessoas. Mas, sabe, às vezes, em alguns dias, quando estou realmente deprimida, eu me pergunto: "Qual é o ponto, sabe, de tudo isso, de fazer filmes?". Mas eu acho que é importante em alguns dias em que estou deprimida, eu acho que é, é importante se posicionar, fazer filmes. mas chegamos a um nível que é tão ruim, que eu nem sei mais", completou Kaouther.
No início da coletiva, a atriz Saja Kilan, que interpreta Rana, outra voluntária da Red Crescent, que conversa e acalma Hind durante a espera pela ajuda, leu uma carta aberta. "The Voice of Hind Rajab" não precisa da nossa defesa. Este filme não é uma opinião ou uma fantasia. É preciso e verdadeiro", declarou Saja (leia a carta completa abaixo).
Tema sensível em Veneza 2025, a questão da Palestina tem sido tema de várias perguntas nas coletivas de imprensa. Do desistência da participação da atriz israelense Gal Gadot (que integra o elenco de "In The Hand of Dante", de Julian Schnabel, exibido fora de competição) às perguntas ao presidente do Júri Alexander Payne e a vários outros diretores e atores sobre o tema, passando pela manifestação que lotou a avenida principal da ilha do Lido (onde o evento ocorre) no sábado, esta edição entra para a história como a que o estado do mundo atual insistiu em ocupar os espaços mesmo quando o filme não necessariamente tratava disso.
Questionado o que achava do boicote a artistas de seu filme, Schnabel disse que "é contra o boicote a qualquer artista". "Escalei meu elenco por causa do talento deles. E acho que a gente devia falar do filme", respondeu ele, que no longa conta a história de um Nick (um autor especialista em Dante Alighieri) 'contratado' por mafiosos para provar a veracidade de um manuscrito da "Divina Comédia".
Quando convocada a falar sobre algo de doce que traz de uma história tão dura, Kaouther lembrou que a mãe de Hind conta que a menina amava o mar. "E quando eu penso na mãe dela falando que ela amava o mar e lembro do (Donald) Trump falando que quer transformar Gaza em uma riviera, eu penso em que mundo a gente vive", respondeu a cineasta.
Se o júri de Veneza 2025 vai valorizar o cinema de Kaouther, que tem a tradição de unir a linguagem documental à ficção (como no ótimo "As Quatro Filhas de Olfa", indicado à Palma de Ouro em Cannes 2024 e disponível na Amazon Prime Video), saberemos no próximo sábado, quando os prêmios serão entregues.
Carta aberta da equipe de "The Voice of Hind Rajab"
"O assassinato em massa, da fome, a desumanização, a destruição. A ocupação em andamento. "The Voice of Hind Rajab" não precisa da nossa defesa. Este filme não é uma opinião ou uma fantasia. É preciso e verdadeiro. A história de Hind carrega o peso de um todo um povo. A voz dela é uma entre dezenas de milhares de crianças que foram mortas em Gaza só nos últimos dois anos. É a voz de cada filha e de cada filho com o direito de viver, de sonhar, de existir com dignidade. E tudo que foi roubado na frente de olhos que nem piscaram. E essas são apenas as vozes que conhecemos. Atrás de cada número há uma história que nunca teve que ser contada. A história de Hind é sobre uma criança pedindo para ser salva. E a verdadeira questão é: "Como deixamos uma criança implorar por sua vida?" Ninguém pode viver em paz enquanto até mesmo uma criança é forçada a implorar pela sobrevivência. Deixe a voz de Hind Rajab ecoar ao redor do mundo. Deixe ela te lembrar do silêncio que foi construído ao redor de Gaza. Deixe-o nomear o genocídio que o silêncio protege. E deixe aparecer a palavra "Basta"! Não amanhã, não algum dia. Agora. Pela justiça, pelo bem da humanidade, para o futuro de cada criança. Basta!"
