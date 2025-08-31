Série brasileira 'Máscaras de Oxigênio' retrata luta contra Aids no país
Inspirada em eventos reais, "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente" retrata a saga de comissários de bordo (Johnny Massaro e Bruna Linzmeyer) para trazer clandestinamente o AZT para o Brasil no final da década de 1980, quando o medicamento era ainda proibido no País e a população afetada, principalmente a LGBTQIA+, era a mais afetada não só pela contaminação pelo HIV, mas pelo preconceito e omissão do governo e da sociedade.
Splash conversou com Bruna Linzmeyer, Johnny Massaro e Ícaro Silva, que protagonizam a minissérie que estreia na HBO Max neste fim de semana e é um dos destaques do streaming deste ano.
Com produção da Morena Filmes, criada por Thiago Pimentel, "Máscaras" é dirigida por Marcelo Gomes e Carol Minêm e emociona não somente pela bela produção de época.
A minissérie estreou no Festival de Berlim em Berlim, onde recebeu a Menção Honrosa da Queer Media Society. Além de outras premiações como no Festival Internacional de Valência Cinema Jove, em que produção brasileira conquistou o Prêmio Luna de Valência de Melhor Série de TV, além de receber menções honrosas nas categorias Melhor Roteiro e Melhor Som e Trilha Sonora Original. A série levou ainda para casa o Prêmio de Melhor Série pelo júri jovem da cerimônia.
Escrita por Leonardo Moreira e Patrícia Corso, "Máscaras" desenvolve com maestria uma história que humaniza, traz humor e nuances de diferentes perfis de personagens que sofreram principalmente o descaso e a indiferença da sociedade da época. Ao mesmo tempo, traz humor e resistência de quem aprendeu a não se calar e a lutar por direitos básicos e informação.
Além de Johnny Massaro, o elenco reúne grandes talentos nacionais, como Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Ferreira, Kika Sena, Igor Fernandez, Hermila Guedes, Andréia Horta, Carla Ribas entre outros. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda.
