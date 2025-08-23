Tráfico humano, violência e ação: 'Pssica' é dura, mas humanista e urgente
Da janela de seu apartamento em Belém, o escritor Edyr Augusto vê o Rio Guamá, que margeia a cidade, e para além do rio, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Da outra margem, um morador das tantas ilhas da região pode pegar seu barco e em menos de uma hora estar em uma paisagem urbana, com mais de mais de dois milhões de habitantes e os problemas de qualquer região metropolitana do Brasil. É de contrastes como esse e do encontro das pessoas que vivem, encontram-se e se desencontram em meio a uma realidade geográfica e demográfica complexa e fascinante que nasce a escrita do autor paraense e nasce, entre outras, "Pssica".
Do livro de apenas 92 páginas, com uma prosa tão frenética quanto os barcos dos ratos d'água (os piratas ou ladrões que assombram os rios da região), nasce agora a série "Pssica", que em sua estreia na Netflix se tornou a mais vista no Brasil, desbancando sucessos como "Wandinha".
É mais do que bem vinda e necessária a presença de histórias, vidas, geografias e culturas da Amazônia no cinema e no streaming brasileiro. Filmes como "Noites Alienígenas" (do Acre, de Sergio Carvalho), "Manas" (rodado no Pará, de Mariana Brennand), "Para ter onde ir" (da paraense Jorane Castro), entre outros, têm colocado a Amazônia no mapa para além de ser um belo cenário de histórias que ou exotizam a região ou que têm uma visão romantizada. "Pssica", a história criada por Edyr, tem um olhar duro, mas humanista, sobre temas que parecem imaginação, mas que existem e são uma realidade cotidiana de muitos centros urbanos: a violência, a exploração sexual de menores, o tráfico de drogas, o tráfico humano, o machismo estrutural, a brutalidade, a ignorância, o slut shaming (que transforma mulheres e garotas em alvo de exposição e linxamento público), entre outros.
Com roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, "Pssica", a série dirigida por Quico Meirelles, com produção da O2 Filmes (de Fernando Meirelles, que é pai de Quico e dirige um dos episódios), é fiel à atmosfera febril e ao ritmo elétrico do livro. A ação não para um segundo, mesmo nos poucos momentos de respiro, de diálogos mais longos e de breve contemplação da magnitude da floresta. A natureza exuberante pode, aliás, cegar de tanta beleza, mas pode também se impor de tal forma que é sufocante e contraditório pensar que em meio a tamanha exuberância, há adolescentes sendo sequestradas e vendidas como escravas sexuais, há tiroteios tão violentos e banais quanto nas quebradas de São Paulo e Rio, há brutalidade e assombro diante das águas aparentemente calmas da Amazônia.
São esses paradoxos que fazem de "Pssica" uma série que "tem que ver". A trama, a propósito, parte de um dia da vida de Janalice (Domithila Cattete), uma adolescente típica, linda, que se deixa filmar em um momento de intimidade com seu ficante e é traída por ele, que repassa o vídeo para a escola inteira. Seus pais, conservadores e religiosos, em vez de a acolherem, punem, envergonham e a mandam passar um tempo na casa da tia no centro de Belém. A partir daí, sua vida se torna uma via crúcis, pois ela é raptada por uma rede criminosa de tráfico de mulheres e mandada para a Ilha de Marajó, onde vai ser negociada para 'trabalhar' na Guiana Francesa.
Em paralelo à tragédia pessoal de Janalice, corre a de Preá (Lucas Galvino), filho do chefe de um bando de ratos d'água que tem um membro violento além da conta, Gigante (David Santos). Ele, Preá e outros são encarregados de entregar um 'carregamento' de meninas para um interceptador (Claudio Jaborandi) no Marajó, que as vai vender para o guianense Philippe Soutin (Welket Bungué) e levá-las para um bordel na Guiana Francesa. Quando Preá bota os olhos em Janelice, o tempo para e ele se convence que, como lhe suplica a garota, vai salvá-la. No meio do caminho, no entanto, o bando de Preá e Gigante cruza com Mariangel (a colombiana Marleyda Soto, a Úrsula de "Cem Anos de Solidão"). De sobrevivente das guerrilhas na Colômbia que jurou que nunca mais se envolveria com violência, ela se torna uma guerreira em busca de vingança. Assim como os tantos igarapés e rios (as verdadeiras grandes estradas naturais da Amazônia), os caminhos dos três vão se cruzar sob o efeito de uma grande pssica, em uma maré de azar, zica, uruca, maldição e tudo de ruim que seus destinos podem ter.
Pssica (ou psica) é uma expressão que tem origem no idioma indígena Nheengatu e usada como um desejo de azar, como quando, em uma partida de futebol, se joga ou se diz "psica' repetidamente para que o adversário erre o chute. Tanto Preá quanto Mariangel e Janelice "estão com psica" e suas vidas condenadas à tragédia.
Dividida em apenas quatro episódios de cerca de uma hora cada, a minissérie é concisa e rápida, destas que, se piscar, perde-se uma cena importante. Não há espaço para divagações, tempos mortos ou contemplação. Janelice está em uma longa jornada inferno adentro e não vai parar enquanto não fugir ou até morrer. Domithila, em seu primeiro grande papel, empresta seus olhos intensos e curiosos para uma personagem que amadurece na marra e na violência, mas não se curva.
Seu encontro com o bom, mas trágico Preá, que não teve escolha senão seguir o caminho da violência ao ser criado sem a mãe e por um pai chefe do crime, vai marcar não o ponto romântico da trama, mas sim uma inversão do ideal de herói e heroína. Já Marleyda, sempre magnífica e também dona de um olhar profundo, é a heroína trágica que, para enterrar seus mortos simbolicamente, tem de se vingar.
Neste rio de tragédias, sangue, violência banal e brutalidade, há a realidade gritando que, por trás da direção precisa de Quico e Fernando, das cores quentes e saturadas da fotografia, das sequências de ação incessantes, a verdadeira urgência é combater com a mesma agilidade as redes reais de tráfico de mulheres, infâncias roubadas e violência. Além disso, é crucial entender que o que ocorre em "Pssica" não ocorre somente na Amazônia e nem é um problema local, mas que acontece neste momento em todas as regiões do Brasil e tem raízes tão profundas quanto as das majestosa samaúma (a rainha da floresta) que vira e mexe aparece ao fundo para nos lembrar que há forças misteriosas e fascinantes na floresta que teimamos em não ouvir, respeitar e nem proteger como se deve.
