Leandra Leal: 'Os Enforcados' flerta com o absurdo e, por isso, é cômico

Quando todo mundo faz o esperto, todos são, de alguma forma, otários. Apesar de rasteira, essa frase não resume, mas é um ponto essencial para se pensar ao assistir a Os Enforcados, novo filme de Fernando Coimbra, o primeiro no Brasil desde o genial "O Lobo Atrás da Porta", de 2013, em que Leandra Leal encanta e perturba como a jovem traída pelo homem que ama e de quem decide se vingar depois de descobrir que ele é casado e comete um ato atroz contra ela.
Baseado em fatos reais, "O Lobo" conta a história da chamada "Fera da Penha" e assusta por sua crueza e verossimilhança. Uma verdadeira tragédia shakespeariana tropical. Já em "Os Enforcados", Leandra também seduz e perturba, mas em tons mais cômicos, em uma chave em que uma sequência de desencontros e azar ganha ares de comédia sombria e ácida de erros. Tudo no filme é tão bizarro, apesar de realista, que não se sabe se se ri de desespero, nervoso ou do ridículo da natureza humana e da sociedade corrupta e hipócrita brasileira. Ou tudo ao mesmo tempo.
Desta vez, Coimbra parte de William Shakespeare para tecer o novelo de Regina (Leandra Leal), uma Lady Macbeth da Barra da Tijuca que vive em uma bela mansão (em obras para ficar ainda mais perfeita) com o marido Valério (o também impecável Irandhir Santos). Herdeiro de um império do jogo do bicho, ele, em tons de Hamlet (olha o Bardo aqui novamente soprando no ouvido de Coimbra), perdeu o pai há pouco tempo de maneira não muito bem explicada. Ele suspeita que o tio (Stepan Nercessian), que herdou o comando dos negócios, está envolvido com a morte do pai. Mas, quando o tio o convida para assumir os negócios, a chave muda e tudo se complica. Por que o convite? Entre entreveros e vai-e-vens do universo que envolve, além do jogo do bicho, violência, lavagem de dinheiro, tráfico e, claro, violência e traições, Regina, uma autêntica Lady Macbeth carioca, sopra paranoias no ouvido de Valério e o convence a matar o tio.
O que parecia a solução fácil se torna um pesadelo, e o novelo vai embolando — nós e mais nós aparecem na trama. Enquanto a mansão em reformas vira cenário (belíssimo e verdadeiro personagem do roteiro) de um "Um Dia a Casa Cai" das trevas, com vazamentos, manchas visíveis (e invisíveis) na parede e outros pesadelos afins, a mãe de Regina, Irene Ravache, também genial, tira as cartas para Regina (daí a carta d''O Enforcado') e elas revelam que uma grande oportunidade vai surgir. Detalhe: ela é mãe de Regina, uma figura materna nada acolhedora, mas narcisista e também manipuladora.
"A mãe dela a manipula. Eu acho que a mãe a criou para ser a poupança dela, para ser a aposentadoria dela. Então, a relação não tem nenhum afeto. Ela não abraça a filha", comenta Leandra Leal em conversa com Splash. Mais que isso, a mãe criou Regina na Zona Sul do Rio sob preconceitos, hipocrisia e moral duvidosa. Diz absurdos como quem comenta sobre o trânsito, o clima ou qualquer outro assunto trivial e revela com sua atitude que Regina tem de quem herdar suas neuroses, preconceito e também insegurança. Calculista, ela traz essa bagagem para a relação com Valério e vai também manipular, envenenar o marido e reproduzir a lógica da esperteza, de levar vantagem e de fazer vista grossa para sua piscina cheia de ratos.
O que ela (a mãe de Regina) fala é tão louco e tão absurdo que não tem como ser. Esse filme tem situações que poderiam ser reais, mas ele flerta com o absurdo e, por isso, é cômico. Assim, as pessoas hoje falaram muito da comparação "O Lobo" e "Os Enforcados", e eu acho que "O Lobo" tinha esse lugar mais cruel, de ser mais real, assim, sabe?
No entanto, e na verdade, ainda que uma espécie de thriller tragicômico, a situação de "Os Enforcados" também tem muito da realidade brasileira . "É porque é meio absurdo mesmo que a gente vive." A trama construída por Coimbra, observador contundente da natureza humana, tem ares de crônica de costumes, pois observa de dentro, da cozinha, da sala, do quarto, os jogos de poder da elite brasileira que defende da porta para fora, ou oficialmente, a família, a propriedade, a honra, mas que debaixo do pano, nos jantares, jogatinas e nos becos, é hipócrita, violenta, preconceituosa, gananciosa. Nesta tragicomédia de humor muito sarcástico, todo mundo ganha, mas, essencialmente todo mundo perde.
Se "Os Enforcados" é uma comédia de erros, Regina é essa personagem bufa, de certa forma, que quer ser uma grande gênia, mas está mais para o "Incrível Exército de Brancaleone": atrapalhada e um tanto ingênua até. "Ela é totalmente. Ela vê true crime na Netflix, sabe? E acha que sabe das coisas. Aquela coisa que ela falava: 'Você enrola no pescoço e não tem uma gota de sangue'. Ela viu isso numa série e falou: 'Olha, sabe, é assim, então vamos fazer'. É bem isso mesmo. Ela fala que é o crime perfeito, mas não sabe nem limpar o sangue, sabe? Ela é totalmente despreparada, inconsequente. Acho que isso acaba cativando também, porque ela tem uma frieza também, mas ela não é uma pessoa calculista. Você não vê ela cometer um crime assim do nada. Você vai entendendo ela", pondera Leandra.
Como bem observa a atriz, Regina vai enlouquecendo, vai se perdendo. "Ela não vai consegue lidar com o que ela fez e vai ser abandonada por todo mundo também, até pela mãe."
Desse mix de ambição, manipulação e ingenuidade nasce um lugar de solidão de Regina, de rompimento de uma cumplicidade que também tem com o marido, a quem ela ama, mas que é pressionado a cada vez mais atender a seus anseios por poder e medo de perder os privilégios que a riqueza lhe trouxe. No meio do caminho, está o olhar arguto de Fernando Coimbra para as dinâmicas sociais da elite, que raramente é retratada no cinema brasileiro, principalmente quando o assunto é crime, violência e corrupção.
É justamente neste ponto que "Os Enforcados", apesar de filmado em 2022, dialoga diretamente com o Brasil de hoje.
A gente filmou no meio da eleição e ele estava falando muito desse universo, dessa elite muito brasileira, que se beneficia da criminalidade, da violência, mas que ao mesmo tempo é muito hipócrita e posa de bom samaritano. Então, é um filme que fala sobre isso e isso, pra mim, é uma coisa que me chamou a atenção no roteiro, que é você falar sobre o jogo do bicho, falando sobre bicheiros e não sobre quem está lá na ponta
"Filmamos em uma época que ainda não tinha lançado esses documentários que tratam sobre esse universo. As pessoas tem curiosidade para entender esse universo, de saber sobre isso, de entender como funciona. Então, acho que é um filme que tem potencial de comunicação, de identificação grande", conclui.
