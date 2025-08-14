Luc Besson sobre 'Drácula': 'É mais próximo de Romeu e Julieta'
O mundo precisa de mais uma versão de "Drácula" para o cinema? Para o cineasta francês Luc Besson, precisa. E mais: precisa não de uma releitura muito fiel ao original de Bram Stoker, mas sim de uma versão em que, mais que o sombrio, o vampiresco e o horror, é o amor que está no centro da tela. E Besson não economiza seu estilo sempre exagerado e um tanto burlesco para contar essa nova interpretação, que chegou às telas com um intertítulo que já diz a que vem: "Drácula - Uma História de Amor Eterno".
É fato que clássicos como o de Stoker, que completa 130 anos em 2027, sempre merecem novas interpretações, que revelam muito do tempo em que são filmadas. A primeira versão para o cinema, de 1992, trouxe o ar de uma época e do expressionismo alemão na adaptação não autorizada de Friedrich Murnau, que, por isso, ganhou o nome de "Nosferatu". A última, também "Nosferatu", de Robert Eggers, dialogou muito de nosso tempo em 2024.
A de Besson igualmente traz muito do mundo contemporâneo, mas contém, prioritariamente, a essência do cinema do cineasta francês, que já impressionou o mundo com ótimos filmes como "Nikita - Criada para Matar" (1990), "O Profissional" (1994) e "O Quinto Elemento" (1997), "Joana D'Arc" (1999), "Lucy" (2014) e o recente "Dogman" (2023), mas também decepcionou com "Valerian e a Cidade de Mil Planetas" (2017) e "The French Detective" (2019) e "Anna - O Perigo Tem Nome" (2019).
Uma coisa é certa: Besson, o mais hollywoodiano dos franceses, nunca teve medo de ser um cineasta da estética, exagerado, colorido, pop, barroco, de criar ficções científicas e fantásticas para tratar de temas que tratam da natureza humana. Mesmo com roupagens suntuosas, estranhas e bizarras, seus personagens sempre estiveram às voltas com questões complexas e, ao mesmo tempo, simples.
Esse é exatamente o caso de "Drácula". Sob a suntuosidade da produção de milhões, que comete ousadias como deslocar a trama para a Paris de 1879 (além da Transilvânia, onde tudo sempre começa), criar gárgulas criadas por computação que funcionam como assistentes do temido conde Vlad em seu castelo, e trazer um perfume que torna o vampiro um cara sedutor e irresistível aos sentidos de qualquer mulher. Luc Besson é, obviamente, apaixonado pela obra original. No entanto, autor que é, está interessado em criar sua própria versão e não teme o julgamento.
Para ele, é o amor que está no cerne dessa história, que na literatura não é lida como uma obra essencialmente romântica, mas que ganhou muito mais essa interpretação no cinema. Como Francis Ford Coppola magistralmente trouxe nos anos 1990 um Drácula tão algoz quanto vítima de um amor que o aprisiona, na figura genial de Gary Oldman, Besson encontra em Caleb Landry Jones seu anti-herói também trágico, incondicionalmente apaixonado e perdido em um mundo que não faz mais sentido depois que sua amada Elisabeta (Zoë Bleu, filha de Patricia Arquette) morre em um ataque dos otomanos à sua Romênia natal no século 14.
Ele rompe com Deus, por quem lutou nessa guerra profana e santa, nega sua fé, torna-se o vampiro cuja maior prisão é não poder morrer, mas acredita no destino que vai trazer sua amada reencarnada quatro séculos depois na figura de Mina (Zoë Bleu).
"É mais próximo de Romeu e Julieta do que de Drácula. Eu uso o vampirismo e todos os efeitos como um pano de fundo, como um estilo de vida, brincando um pouco com isso. Mas a preocupação principal é a história de amor, porque um homem que é capaz de esperar por 400 anos para ver seu amor, nem que seja por um dia, é... é tão romântico", declarou o cineasta em conversa com o Splash UOL.
Para ele, reler o romance de Stoker trouxe essa noção de que esse amor que atravessa o tempo é o que ele quer contar. "Eu me emocionei quando reli o livro. É tão romântico. E acho que é o tipo de romantismo que, hoje em dia, nesta sociedade tão cínica onde o dinheiro é a prioridade número um, traz um pouco de romantismo e amor e lembra as pessoas que todos estamos aqui por causa do amor", analisou. "Tenho a sensação de que é isso que eu quero dar às pessoas, sabe? Romantismo e amor."
Falando assim, duas opções surgem: ou seu Drácula é de um romantismo rasgado e derramado ou beira o kitsch e o exagero torna tudo tão açucarado quanto os doces que Mina e sua amiga Maria (a ótima Matilda De Angelis) provam na longa e edulcorada sequência em que se divertem em um coloridíssimo parque de diversões parisiense antes que Vlad se declare à sua amada. As duas opções estão corretas. Afinal, este é um filme de Luc Besson. Ele encontra soluções até meio apressadas (como a do perfume) para fazer com que a trama caminhe para o que de fato ele quer falar? Sim. O padre (e não Van Helsing) vivido por Christoph Waltz, convidado pelo médico de um sanatório para tratar do caso de Maria (que foi mordida por Drácula e teve um surto psicótico ao se ver diante do padre e da cruz em seu casamento com um mortal) é um tanto cômico? Com certeza. A trama vampiresca é por vezes rocambolesca, mas também cede espaço para o sofrimento genuíno de Vlad? Certamente.
O problema aqui é de quem não gostar ou não concordar com essas opções do cineasta, que é fascinante justamente por transitar entre a ousadia de contar a história como bem entende e a tentativa de também fazer um filme suficientemente pop para ser um cinemão e conquistar o grande público.
No meio deste caminho, há o filme que tem na figura de Caleb Landry Jones seu grande trunfo. Não por acaso, Besson decidiu adaptar "Drácula" para o cinema porque, depois do surpreendente e esdrúxulo "Dogman", queria voltar a trabalhar com o genial Caleb, 'o melhor de sua geração", tão estranho, sedutor e, ao mesmo tempo, frágil ator que, apesar de ter uma Palma de Ouro de Melhor em Cannes 2021 por "Nitram" e ter atuado em sucessos como "Três Anúncios para um Crime" (2017) e "X-Men - First Class" (2011), ainda é relativamente desconhecido do grande público.
Caleb é esse herói trágico, romântico, obcecado por sua amada, mas não perverso na relação que construiu tanto no passado quanto no 'presente' com Mina. Se ela é a sua salvação, ele pode ser sua condenação e é essa a grande decisão que tem de tomar. Se há um ponto mais interessante na versão de Besson em relação ao ótimo "Nosferatu" de Eggers é justamente como o 'casal' resolve a questão se permanecem ou não juntos.
Sobre "Drácula", amor, seus atores e Paris, Besson conversou mais com o Splash:
Você diz que quis dar ao mundo uma história de amor. E estamos justamente na era do amor líquido. Os relacionamentos são voláteis. Então, 400 anos esperando por alguém... parece antinatural, mas ao mesmo tempo, é o que procuramos um amor eterno. É uma contradição linda, não?
Sim. E ele faz tudo não é nem para ter sua esposa de volta. É apenas para ter permissão para se despedir direito dela, da maneira adequada. E isso é tão bonito.
Mas o que é mais interessante não é o amor em si, é discutir a posse. O amor é deixar ir, é, como você disse, libertar a pessoa, que é o amor supremo.
Exatamente. É como quando você tem um pássaro, você abre a gaiola e o deixa ir e voltar, se ele quiser. Ou você diz: "Eu amo tanto o pássaro que o mantenho na gaiola porque quero vê-lo todos os dias"? Sim, é o mesmo.
E falando sobre Caleb, ele é fascinante. Mas, ao mesmo tempo, que é masculino e forte, há uma certa vulnerabilidade nele, não? Você o escolheu por causa disso?
A vulnerabilidade com certeza. Mas a questão é que o Caleb pode interpretar absolutamente tudo. Ele é um gênio. E tenho muita sorte de ter a honra de trabalhar com ele duas vezes agora. E se eu puder fazer todos os filmes que ainda tenho para fazer com ele, ficarei feliz. Ele é, sabe, há atores talentosos ao redor do mundo. Ele é provavelmente um dos melhores desta década. Ele é, para mim, o mais talentoso. Mas não é só isso. Existe a qualidade humana, e ele é tão gentil. E ele tem uma qualidade muito importante para ser um bom ator: é generoso. Ele é um bom amigo para os outros atores. Temos outros atores, e, sabe. Então é realmente um prazer, um prazer profundo trabalhar com ele. Não é nem trabalhar.
Eu posso imaginar porque o Caleb é do tipo de ator que, em entrevistas, acredita no que diz, leva tempo para pensar e não responde coisas só para responder.
Na maioria das vezes, ele é tão ruim em entrevistas porque é muito tímido. As poucas entrevistas que vi em que ele foi bom são conversas individuais, sabe? Porque assim ele está falando com um ser humano e ele se solta. Mas quando vamos a coletivas de imprensa ou TV, meu Deus, isso é... esse é o Caleb.
Eu queria que você falasse das mulheres do seu filme. Eu amo a Matilda De Angelis. Eu acabei de vê-la no filme italiano "Fuori" em Cannes, e sobre Zoë também.
A Matilda e a Zoë são diferentes. A Matilda já é uma atriz estabelecida. Ela é excelente. Então, eu já vi filmes com ela, então eu sei o que ela é capaz de fazer, sabe? Nós nos conhecemos. Conversamos sobre o papel. Ela não fez teste para o papel de Maria porque eu sabia que ela era capaz de fazer. Já a Zoë é novata. Então o teste com ela foi muito intenso. Porque era preciso ter certeza de que seria capaz de contracenar com Christoph (Waltz). Ele tem dois Oscars, sabe? Ok, com dois Oscars, sim, você tem que ser forte. Então eu a testei algumas vezes e ela foi a melhor. Eu testei algumas mulheres, e ela foi a melhor. Ela tem muito potencial. É verdade que a família inteira dela, a mãe, o pai, todo mundo, todos estão no ramo do entretenimento. Eles são atores, músicos. Então, provavelmente no DNA dela tem esse talento, mas ela trabalhou muito duro todos os dias por um mês para conseguir o papel. A primeira semana precisou ser difícil porque foi a primeira semana dela, e ela estava, eu acho, assustada. Mas o Caleb e o Christoph estavam muito próximos a ela e, depois de uma semana, ela se soltou. Ela confiou em si mesma. Ela confiou em mim e disse: "Ok, vamos lá. Se a tomada não estiver boa, vamos refazer." Ela perdeu o medo, ela se soltou e se tornou realmente muito boa.
Eu realmente gosto do fato de que ela não tem essa beleza perfeita, ela não parece uma boneca. Ela é uma mulher linda, mas ela parece uma mulher de verdade.
Também fiz muitos testes com ela, com maquiagem e cabelo e outras coisas, porque alguns rostos são bonitos, mas não parecem do século 19. Então, eu precisava ter certeza de que ela poderia interpretar uma mulher do século 14 também. E depois o século 19. E, sim. E ela pode passar por tudo isso muito facilmente.
Falando sobre o século 19, por que você levou essa história para Paris, em um momento muito especial da história francesa e da cidade?
No começo, o livro se passa em Londres, mas há o triângulo entre o padre, a princesa e o Drácula. Eles estão procurando um pelo outro e vão se encontrar no mesmo lugar ao mesmo tempo em um certo momento. Fiquei constrangido com Londres porque você tem o mar, e a Romênia é em terra. Então você tem que pegar o barco e depois o trem, e isso, na verdade, na minha narrativa, era complicado de incluir o barco nisso. Então eu disse: "Ok, vamos encontrar outra cidade em terra". Então eu tinha algumas outras cidades, Paris, Roma, Veneza, Barcelona. E eu estudei cada cidade para ver qual cidade poderia me trazer algo. E Paris tem duas vantagens. Paris é a cidade dos amantes. E na época do filme, eu poderia usar o centenário da Revolução Francesa, o 14 de julho de 1889. E então, de repente, você pode fazer uma grande, grande feira no meio deste suspense, sabe? Tipo, procurando um pelo outro no meio de uma grande festa. E então, aí se tornou interessante. Então a razão veio do roteiro para tentar encontrar o melhor elemento para contar a história. Nada pessoal contra os ingleses, ainda que eles tenham matado Joana D'Arc.
