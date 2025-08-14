Luc Besson sobre 'Drácula': 'É mais próximo de Romeu e Julieta'

Eu posso imaginar porque o Caleb é do tipo de ator que, em entrevistas, acredita no que diz, leva tempo para pensar e não responde coisas só para responder.

Na maioria das vezes, ele é tão ruim em entrevistas porque é muito tímido. As poucas entrevistas que vi em que ele foi bom são conversas individuais, sabe? Porque assim ele está falando com um ser humano e ele se solta. Mas quando vamos a coletivas de imprensa ou TV, meu Deus, isso é... esse é o Caleb.

Eu queria que você falasse das mulheres do seu filme. Eu amo a Matilda De Angelis. Eu acabei de vê-la no filme italiano "Fuori" em Cannes, e sobre Zoë também.

A Matilda e a Zoë são diferentes. A Matilda já é uma atriz estabelecida. Ela é excelente. Então, eu já vi filmes com ela, então eu sei o que ela é capaz de fazer, sabe? Nós nos conhecemos. Conversamos sobre o papel. Ela não fez teste para o papel de Maria porque eu sabia que ela era capaz de fazer. Já a Zoë é novata. Então o teste com ela foi muito intenso. Porque era preciso ter certeza de que seria capaz de contracenar com Christoph (Waltz). Ele tem dois Oscars, sabe? Ok, com dois Oscars, sim, você tem que ser forte. Então eu a testei algumas vezes e ela foi a melhor. Eu testei algumas mulheres, e ela foi a melhor. Ela tem muito potencial. É verdade que a família inteira dela, a mãe, o pai, todo mundo, todos estão no ramo do entretenimento. Eles são atores, músicos. Então, provavelmente no DNA dela tem esse talento, mas ela trabalhou muito duro todos os dias por um mês para conseguir o papel. A primeira semana precisou ser difícil porque foi a primeira semana dela, e ela estava, eu acho, assustada. Mas o Caleb e o Christoph estavam muito próximos a ela e, depois de uma semana, ela se soltou. Ela confiou em si mesma. Ela confiou em mim e disse: "Ok, vamos lá. Se a tomada não estiver boa, vamos refazer." Ela perdeu o medo, ela se soltou e se tornou realmente muito boa.

Eu realmente gosto do fato de que ela não tem essa beleza perfeita, ela não parece uma boneca. Ela é uma mulher linda, mas ela parece uma mulher de verdade.

Também fiz muitos testes com ela, com maquiagem e cabelo e outras coisas, porque alguns rostos são bonitos, mas não parecem do século 19. Então, eu precisava ter certeza de que ela poderia interpretar uma mulher do século 14 também. E depois o século 19. E, sim. E ela pode passar por tudo isso muito facilmente.