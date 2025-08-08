"A Melhor Mãe do Mundo" rompe ciclo de violência com força e afeto
"Esse filme era meu sonho. Contar uma história de cabo a rabo que me interessa pessoal e profissionalmente. Eu já estive sentada em uma delegacia para denunciar um homem. Eu escrevo sobre muitas coisas, mas o carro-chefe do meu trabalho autoral é a violência contra a mulher."
Assim Shirley Cruz define como foi viver a Gal de "A Melhor Mãe do Mundo", novo filme escrito e dirigido por Anna Muylaert (de "Que Horas Ela Volta?"), uma catadora de recicláveis que sofre violência doméstica e decide denunciar o marido Leandro (Seu Jorge). Ela foge com os dois filhos pequenos (Benin Ayo e Rihanna Barbosa) em sua carroça e segue do Centro de São Paulo, onde mora, para o extremo leste. Lá, ela vai buscar abrigo na casa da prima, que vive com o marido próximo do Itaquerão, o estádio do Corinthians, time pelo qual ela e os filhos são apaixonados.
Nesse road movie urbano, Gal encontra outras mulheres, conhece aliados e também enfrenta outras violências, mas faz de tudo para proteger os filhos e que a fuga seja uma aventura. Gal ama Leandro e acredita que ele também a ama, mas romper com o ciclo de violência é essencial. "A gente não pode normalizar. É uma prática desde que o Brasil foi invadido. É uma prática mundial, a mulher submissa, mas a gente acordou. A gente tem que estar unida, desconstruindo essa ideia de competição porque não é sobre gênero, é sobre caráter. Se a gente entender que a nossa união é uma explosão, então esse filme também fala disso. É uma equipe que tem muitas mulheres. Minha união com a Anna é uma coisa transcendental", completou a atriz.
"A Gal é como se eu tivesse esperado uma vida inteira por ela. Esperei trabalhando, indo atrás", comenta Shirley, que construiu uma Gal forte como uma búfala, mas também vulnerável diante de um sistema que minimiza a violência doméstica e faz muitas vezes que os abusos sofridos sejam meramente "briga de marido e mulher".
Só que quando a briga rende humilhações físicas e psíquicas, torna-se uma ameaça para os filhos e até a promessa de um futuro em que o ciclo vai se repetir, a briga é assunto de família, sociedade e Estado. Não por acaso, Anna abre "A Melhor Mãe do Mundo" com Gal na delegacia, denunciano Leandro. Uma vez dado o primeiro passo, não há volta. Ela, mesmo com medo, não titubeia. Seja a passos de carroceira, ela vai seguir e mudar não só sua trajetória, mas as de outras mulheres e, sobretudo, dos filhos.
Gal, que já havia filmado "O Clube das Mulheres de Negócios" com Anna Muylaert, em que está em um registro completamente diferente, também é muito diferente da diretora, mas também muito próxima. Há uma cumplicidade entre atriz e diretora que faz com que haja também muita honestidade em "A Melhor Mãe do Mundo". A atuação de Shirley é forte, contundente e, ao mesmo tempo, abre brechas para vermos também uma Gal confusa, atrapalhada em meio às áridas ruas e avenidas paulistanas. No entanto, nessa peregrinação ela jamais perde a ternura, a capacidade de brincar com os filhos, de se afeiçoar a quem a acolhe.
Anna com seu cinema também não perde a ternura com que cria seus personagens, principalmente as mães. De "Que Horas Ela Volta" a "Mãe Só Há Uma", passando por "E Além de Tudo me Deixou Mudo o Violão" e "Durval Discos", a diretora fala do outro e também de si e de sua cidade com muita humanidade. "O Paul Schrader, o roteirista americano de "Taxi Driver", fala: "Você quer fazer um filme verdadeiro, fala de uma coisa que está te acontecendo e crie um personagem o mais longe possível de você." Eu saí de uma relação abusiva e fui perceber depois. As fichas foram caindo e fiquei muito decepcionada comigo mesma por não ter percebido. E eu queria muito falar disso", contou a cineasta a Splash.
Foi quando a também atriz e diretora Ana Flávia Cavalcante contou para Anna sobre duas carrocerias do Centro de São Paulo (a Laura e a Fabiana) que trabalhavam com as crianças na carroça que a cineasta encontrou sua personagem tão distante, mas muito próxima. "E aí eu juntei as duas coisas e foi quase um raio. Falei: "Eu vou fazer essa mulher fugindo de uma relação de abuso e lutando para que isso não se perpetue para a próxima geração. Porque a gente sabe que uma mãe que é abusada, se ela permitir que isso aconteça, a filha vai ser abusada também."
"A gente vai parar essa maldição. E é a mãe que para, não deixando mais que isso aconteça. Então, isso tudo veio que nem um raio. Eu fui conhecer as meninas da cooperativa, fui conhecer o Luís, amigo da Fabiana, fui me aproximando do universo ficcional, mas o machucado estava dentro de mim", completa Anna.
Desse machucado, nasceu um roteiro e um filme extremamente honesto. Se em seu filme anterior, "O Clube das Mulheres de Negócios", Anna construiu um mosaico de personagens que se perdem e se encontram em um grande labirinto, em "A Melhor Mãe do Mundo" ela escolhe seguir, ora em linha reta ora em caminhos tortuosos, essa única mãe e mulher, que simboliza tantas e, justamente por isso, tem o poder de emocionar e nos trazer para perto de sua luta.
Com direção de fotografia de Lílis Soares, que filma como quem documenta, "A Melhor Mãe do Mundo" alterna momentos mais líricos (como a cena do banho na Fonte dos Desejos) e outros mais realistas (como o cotidiano da cooperativa). As cenas que dialogam com o documentário não criam ruído na ficção, mas dão camadas de algo palpável. Todos já conhecemos uma Gal, já tivemos repulsa, mas também compaixão por um Leandro, o marido violento e também vulnerável de certa forma.
Sua vulnerabilidade, tão sabiamente vivida por Seu Jorge, não o isenta, obviamente. No entanto, nessa engrenagem em que o macho tem de ser dominador, ter pavor de entrar em contato com seus medos e sua sombra, o que resta para Leandro é a brutalidade, a falta de um olhar atento à sua mulher e até a ele mesmo. A dinâmica tóxica vira violência, a violência se torna cotidiana e, para Leandro, aceitável. Afinal, ele a ama e quem mais vai gostar de Gal? É essa a resposta que ela tem de se dar.
Seu Jorge é profundamente humano ao viver esse homem e faz com que o espectador lide não com um monstro, mas com um homem comum, que pode, sim, cometer atos monstruosas. "Para mim foi difícil porque ele é tudo que eu não quis ser na vida. É tudo o que eu trabalho para não ser, para não me tornar. Trabalhei a vida toda para não ser isso. A gente entra para fazer essas coisas sem julgar o personagem e a história que a gente está contando. Quis fazer esse filme porque, primeiramente, é comandado por mulheres e fala de uma mulher na posição mais sagrada, que ela se encontra na maternidade", declarou Seu Jorge a Splash.
Para Seu Jorge, Gal é uma mulher "que não tem apoio nenhum da sociedade, que não é assistida pelos direitos e que tem um papel preponderante." "A mãe tem um papel preponderante na humanidade inteira. Se uma mulher tem saúde emocional, mental e espiritual, fatalmente sua prole vai ter também", observa.
Simples e honesto, mas jamais simplório, "A Melhor Mãe do Mundo" nos convoca a olhar para as tantas Gals com quem cruzamos pelas ruas, prédios, metrôs e até na família. Essa melhor mãe do mundo é uma mãe possível, real. E é nesta realidade não açucarada, mas que tem sim espaço para o afeto é que está a chave para a mudança: Gal ser vista pelo olhar dos filhos e, principalmente da filha Rihanna. "Porque a melhor mãe do mundo é uma frase que só vale se vem do filho. Porque todas as mães são 'a melhor mãe do mundo'. Mas quando a filha diz isso, ela está dizendo: Obrigada, você me salvou de apanhar. No futuro", conclui Anna.
