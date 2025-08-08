"A Melhor Mãe do Mundo" rompe ciclo de violência com força e afeto

Anna com seu cinema também não perde a ternura com que cria seus personagens, principalmente as mães. De "Que Horas Ela Volta" a "Mãe Só Há Uma", passando por "E Além de Tudo me Deixou Mudo o Violão" e "Durval Discos", a diretora fala do outro e também de si e de sua cidade com muita humanidade. "O Paul Schrader, o roteirista americano de "Taxi Driver", fala: "Você quer fazer um filme verdadeiro, fala de uma coisa que está te acontecendo e crie um personagem o mais longe possível de você." Eu saí de uma relação abusiva e fui perceber depois. As fichas foram caindo e fiquei muito decepcionada comigo mesma por não ter percebido. E eu queria muito falar disso", contou a cineasta a Splash.

Foi quando a também atriz e diretora Ana Flávia Cavalcante contou para Anna sobre duas carrocerias do Centro de São Paulo (a Laura e a Fabiana) que trabalhavam com as crianças na carroça que a cineasta encontrou sua personagem tão distante, mas muito próxima. "E aí eu juntei as duas coisas e foi quase um raio. Falei: "Eu vou fazer essa mulher fugindo de uma relação de abuso e lutando para que isso não se perpetue para a próxima geração. Porque a gente sabe que uma mãe que é abusada, se ela permitir que isso aconteça, a filha vai ser abusada também."

Shirley Cruz e Anna Muylaert no Festival de Berlim 2025, onde "A Melhor Mãe do Mundo" fez sua estreia mundial na Berlinale Special Imagem: Arda Funda/ Divulgação

"A gente vai parar essa maldição. E é a mãe que para, não deixando mais que isso aconteça. Então, isso tudo veio que nem um raio. Eu fui conhecer as meninas da cooperativa, fui conhecer o Luís, amigo da Fabiana, fui me aproximando do universo ficcional, mas o machucado estava dentro de mim", completa Anna.

Desse machucado, nasceu um roteiro e um filme extremamente honesto. Se em seu filme anterior, "O Clube das Mulheres de Negócios", Anna construiu um mosaico de personagens que se perdem e se encontram em um grande labirinto, em "A Melhor Mãe do Mundo" ela escolhe seguir, ora em linha reta ora em caminhos tortuosos, essa única mãe e mulher, que simboliza tantas e, justamente por isso, tem o poder de emocionar e nos trazer para perto de sua luta.

Com direção de fotografia de Lílis Soares, que filma como quem documenta, "A Melhor Mãe do Mundo" alterna momentos mais líricos (como a cena do banho na Fonte dos Desejos) e outros mais realistas (como o cotidiano da cooperativa). As cenas que dialogam com o documentário não criam ruído na ficção, mas dão camadas de algo palpável. Todos já conhecemos uma Gal, já tivemos repulsa, mas também compaixão por um Leandro, o marido violento e também vulnerável de certa forma.