Pinacoteca recebe sessão da cinebografia da artista "Niki de Saint-Phalle"

A Pinacoteca de São Paulo recebe hoje uma sessão especial: a pré-estreia do filme "Niki de Saint-Phalle", que retrata a vida e a obra da icônica artista francesa. O local não poderia ser mais adequado, uma vez que o órgão abriga a única escultura de Saint-Phalle no Brasil. Dirigido por Céline Sallette, o longa competiu na Mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes e marca a estreia da cineasta na direção. O filme será exibido no espaço onde a obra "Fonte das Quatro Nanás", de Niki está na Pinacoteca.

0:00 / 0:00

Niki, sempre inquieta e provocadora, certamente aprovaria a sessão do filme que conta a história de sua vida de uma perspectiva muito atenta de Céline. Na trama, ela é vivida por Charlotte Le Bon e inicia sua jornada aos vinte e três anos. Modelo, aspirante a atriz, casada com Harry e mãe da pequena Laura, de dois anos, eles vivem nos Estados Unidos, mas fogem para a França e deixam para trás um país afundado na espiral paranóica do Macarthismo em 1952. A princípio, Paris enche Niki de entusiasmo, mas não por muito tempo, pois memórias e traumas de infância assustadores começam a emergir em Niki. Ela enfrenta episódios de depressão e é tratada em hospitais psiquiátricos/É então que Niki inicia seu percurso artístico como forma de libertação e de salvação pessoal.