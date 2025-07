Veneza 2025: seleção de nomes fortes de Hollywood abre temporada do Oscar

Em 2024, Veneza foi onde "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, começo sua carreira rumo ao Oscar, vencendo o prêmio de Melhor Roteiro. Neste ano, o cinema latino-americano não está na seleção oficial e Fernanda Torres representa o Brasil no júri oficial, presidido pelo diretor norte-americano Alexander Payne (de "Sidewyas" e "Os Descendentes"), com nomes como Maura Delpero, premiada Veneza 2024 por "Vermiglio", o romeno Cristian Mungiu, o iraniano Mohammad Rasoulof (indicado ao Oscar 2025 por "A Semente do Fruto Sagrado"), a atriz chinesa Zhao Tao, musa de Jia Zhang-Ke, e o cineassta francês Stéphane Brizé.

Festival de Veneza 2025 abre com "La Grazia", novo filme de Paolo Sorrentino Imagem: Reprodução | IMDb

Um dos mais aguardados do festival é "Father Mother Sister Brother", novo filme de Jim Jarmusch, que finalmente leva o diretor a Veneza desde 2003 (com "Café e Cigarros"), exibido fora de concurso. Sempre querido em Cannes, desta vez o cineasta norte-americano leva consigo seu elenco estelar, com nomes como Cate Blachett, Adam Driver, Vicky Krieps e Charlotte Rampling.

Yorgo Lanthimos, que venceu o Leão de Ouro com "Pobres Criaturas" em 2023, desta vez concorre com "Bugonia", protagonizado com Emma Stone, em seu terceiro longa-metragem em parceria com o diretor grego, neste remake de um filme coreano.

Benny Safdie, um dos nomes mais destacados do jovem cinema norte-americano, chega com "The Smashing Machine", com Dwayne Johnson no papel de um bicampeão de UFC, que tem ainda Emily Blunt no papel de sua mulher.

Um dos mais esperados filmes do ano, "After Hunt", de Luca Guadagnino, vai ser exibido fora de competição por decisão da Amazon MGM Studios, e marcará a primeira vez que Julia Roberts passará pelo tapete vermelho de Veneza, que também vai contar com outros membros do elenco estelar, como Andrew Garfield e Ayo Edebiri (de "O Urso").