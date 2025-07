Nova temporada de 'Ted Lasso' começa a ser filmada no Texas

As três temporadas anteriores estão disponíveis no Apple TV+ e valem cada minuto. "Ted Lasso", que conta a saga de Ted (Jason Sudeikis, criador da série ao lado de Bill Lawrence), o otimista incurável técnico de uma equipe universitária futebol americano no Kansas, que aceita deixar os Estados Unidos para viver em Londres e encarar o desafio de ser técnico de futebol sem saber nada sobre o esporte.

Só que, a contragosto de Hannah Waddingham (Rebecca Welton), que o contrata para, na verdade, vingar-se do ex-marido (e ex-dono do Richmond), afundar o time inglês que luta para não ser rebaixado, a equipe começa a vencer e tudo muda. Mas o grande acerto da série e "Ted Lasso" é ser sobre quase tudo (relacionamentos, amizade, machismo, emancipação feminina, traições) e também sobre futebol. Quem ama o esporte adora, mas quem não ama e não entende gosta mais ainda e até passa a gostar do universo da bola.