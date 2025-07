'Quando juntam fé e política, a religião perde', diz Petra Costa sobre doc

Que momento histórico é esse? Quando isso começou? Como começou? E, pergunta crucial: Onde esse caminho histórico percorrido vai dar? É tudo isso que Petra, indicada ao Oscar por "Democracia em Vertigem", investiga e tenta entender em seu novo filme, que teve sua primeira sessão mundial no Festival de Veneza, em setembro de 2024.

Quase um ano se passou até que o filme, finalmente, chegasse aos cinemas e pudesse ser visto e discutido pelo grande público, seja ele religioso ou não. Neste período, Donald Trump foi eleito e tem questionado a separação entre Estado e Igreja nos Estados Unidos e, como é de praxe, influenciado ainda mais países como o Brasil, mas não somente, a também pregar a dissolução de um dos preceitos cruciais da República e das democracias: O Estado é laico! O filme volta (ou chega) num outro momento do Brasil também, mais atual do que nunca, em que as cartas para as eleições de 2026 começam a ser dadas.

"Essa é a sensação que tenho tido também. Mexi um pouquinho no filme depois de Veneza, em algumas partes da segunda metade. Quando eu o vi em março desse ano, fiquei arrepiada porque depois da eleição do Trump, com a maior crise aqui no Brasil também, política, mas principalmente pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, fiquei muito arrepiada ao ver o filme. Ele se tornou mais atual e meio que profético em algumas coisas", analisou a cineasta em entrevista a Splash, acompanhada da produtora e corroteirista do filme, Alessandra Orofino.

Cena de "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, que investiga a intersecção entre poder e fé no Brasil Imagem: Divulgacao

Ao questionar o interesse pela política, o plano de poder e a leitura do Apocalipse pelos evangélicos, Petra mexe com um assunto tão crucial quanto delicado. Como documentar o processo sem generalizar e sem ser acusada de julgar a fé dos evangélicos? É corajosa sua postura de se abrir para este universo e também exercer a escuta. No país do bordão de que "política, futebol e religião" não se discutem, qual o momento e a forma correta de discutir, sim, um movimento que aproxima cada vez mais a fé de um projeto de poder?