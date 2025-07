Com atuações precisas, 'Hot Milk' é como espiar a intimidade alheia

Não por acaso, em conversa com Splash, ela comentou que há elementos que trouxe de sua própria experiência. "Há algo de autobiográfico na forma como construo e filmo essa história, ainda que ela não seja, claro, minha história. Mas vivi situações de conflito e codependência em família e a relação de Rose e Sophia ressoam muito em mim", declarou a diretora.

Sobre Emma, Rebecca comenta que foi uma grande sorte ter a atriz no elenco. O projeto, que foi filmado em 2023, mas começou a ser desenvolvido vários anos antes e que enfrentou a paralisação da pandemia de covid-19, ganhou neste tempo a atriz, que é uma força da natureza em produções como "Sex Education".

Para Emma, trabalhar com Rebecca foi uma dança e uma montanha-russa de emoções. "Sofia é introspectiva, mas há um universo dentro dela. Ela tem movimentos sutis, tem um olhar muito observador, que carrega tanta história, vive uma guerra interna em um momento muito crucial da vida", comentou Emma a Splash.

Cena do filme 'Hot Milk' Imagem: Divulgação

Rose, que ganha a interpretação da sempre surpreendente Fiona Shaw (confira sua performance em "Bad Sisters", na AppleTV+. É genial), é perversa e frágil, carente e manipuladora, na mesma medida, tornando tudo mais difícil para Sofia.

Rebecca sabe que tanto escrever quanto filmar dinâmicas de família pode ou cair no melodrama fácil ou no cinismo. Mesmo em sua primeira experiência na direção, que certamente vai amadurecer com próximos projetos, ela realiza um filme que nos desloca no tempo e no espaço ao contrastar as personagens com a paisagem solar, mas árida da Espanha (ou da Grécia, enfim), com a dureza e a neurose que dominam suas vidas.