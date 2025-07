Nem clichê nem erudito, 'Cortina de Fumaça' acerta ao ser demasiado humano

Nessa dança em torno da chama do que nos fascina, muitas vezes atuamos, vestimos máscaras sociais que se tornam difíceis de se arrancar e nos tornamos muitas vezes reféns dos personagens que nos tornamos. Dave, um cara ético e disposto a ser herói, veste tão bem a máscara que chega a, como aponta Dennis, encarar uma "masculinidade performática".

"Uma das coisas que realmente adoro na escrita do Dennis é que não há mocinhos e vilões. Há personagens com muita complexidade e profundidade. E o Dave se interessa muito por isso porque ele está desesperado para ser um herói e ser visto como o arquétipo do bom moço", comentou Egerton em entrevista a Splash.

Taron Egerton e Jurnee Smollett em cena de 'Cortina de Fumaça' Imagem: Divulgação

No entanto, como Egerton também observa, o comportamento real de Dave não condiz com a imagem que tem e que quer passar de si mesmo. É no abismo que há entre o que ser quer ser e o que de fato se é que mora o grande interesse de "Cortina de Fumaça". "A performance social de Dave se torna tão onipotente que ele não sabe mais se atua para os outros ou para si mesmo. É neste ponto que a 'masculinidade performática' entra em cena."

"A ideia de uma masculinidade performática é realmente interessante. Ele é alguém que tem medo de ser visto como vulnerável", avalia Egerton, que completa: "Isso é verdade para muitos homens historicamente. Pode estar mudando um pouco em certas partes do mundo, entre os homens mais jovens, mas acho que há uma história de homens precisando ou querendo aderir a algum tipo de expectativa, um arquétipo que tem algo a ver com estoicismo, força e destreza."

Ao se tratar de símbolos, arquétipos e performance social masculina, pode-se ter a ideia de que "Cortina de Fumaça" é então, ao contrário da premissa das séries policiais, erudita, muito racional ou filosófica. Muito pelo contrário.