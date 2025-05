Novo Indiana Jones? Natalie Portman e Krasinski renovam cinema de aventura

Um filme de aventura despretensioso, bem dirigido (por Guy Ritchie), com estrelas no protagonismo (Natalie Portman e John Krasinski) e um ingrediente novo: em vez da heroína e do herói serem um casal, são dois irmãos, que trazem no pacote tudo de bom e de rusgas que todos os irmãos têm.

Assim é "A Fonte da Juventude", que estreou na AppleTV+ e tem sido um dos filmes mais vistos da plataforma em mais de 90 países, superando outros grandes e ótimos filmes e séries.

Mas o segredo do sucesso de "A Fonte da Juventude" está exatamente na combinação de uma ótima produção, com direção de arte, fotografia e figurino impecáveis, elenco muito azeitado, mesmo que a combinação pareça esdrúxula, e a leveza de quem quer se divertir e fazer também divertir com uma aventura que adoramos ver no cinema.