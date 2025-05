Simples e delicioso: 'Esquema Fenício' é Wes Anderson de sempre, mas melhor

Benicio del Toro, que protagoniza a história ao lado da jovem Mia Threapleton, é puro charme e carisma. Mia, mesmo ainda jovem, mostra maturidade para atuar não só ao lado de del Toro, mas também de outros pesos pesados como Tom Hanks, Bryan Cranston, Michael Cera, Riz Ahmed, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe, Beatrice Campbell, Bill Murray, entre outros.

Cena do filme 'O Esquema Fenício' Imagem: Divulgação

O roteiro, escrito com o parceiro de longa data Roman Coppola, conta a saga do magnata Zsa-zsa Korda, um dos empresários mais ricos da Europa. Ameaçado de morte constantemente e sobrevivente de vários atentados e acidentes de avião, Zsa-zsa teme que seu último projeto seja interrompido caso ele morra. Para manter o projeto "Infraestrutura fenícia terrestre e marítima de Korda" de pé, ele decide deixar toda sua fortuna para sua única filha, a jovem freira Liesl (Mia Threapleton).

Zsa-zsa é pai de mais nove garotos, entre filhos biológicos e adotados, mas é nela quem confia não só a herança, mas também o apoio para convencer os parceiros comerciais pelo mundo a aceitar continuarem no projeto, mesmo diminuindo sua margem de lucro. Isso porque sofreu um revés depois que o governo dos Estados Unidos, na figura do engomado Mr. Excaliber (Ruper Friend) tenta minar o projeto aumentando o preço dos rebites usados na grande obra, que vai transformar uma região de um país não identificado do Oriente Médio.

Ao lado de Liesl e do professor de biologia e tutor das crianças Bjorn (Michael Cera), Zsa-zsa tem de negociar com empresários, empreiteiros e criminosos e tentar mantê-los longe de seus planos.

O que parece muito leve, descompromissado e divertido pode sempre ser lido como um comentário do diretor sobre a ganância, o abuso de poder e o fato de como magnatas têm tanto, ou mais, poder hoje e sempre do que o próprio poder público. Qualquer semelhança com um mundo em que empresários se tornam presidentes e políticos se dizendo "gestores" e "não políticos" pode não ser mera coincidência.