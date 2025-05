Cannes acerta e premia ousadia de 'O Agente Secreto' e de Jafar Panahi

É justamente pelo fato de tratar de ética em tempos que um estado ditatorial oprimia com mão pesada e autoritarismo o Brasil que "O Agente Secreto" se comunica diretamente com "It Was Just An Accident".

Como bem observou Wagner Moura em entrevista a Splash, só o fato de se manter fiel às suas convicções em tempos sombrios é um ato político, que pode render perseguições. Marcelo, o personagem de Wagner, não é exatamente um perseguido político, mas foge de um sistema de poder que oprime e mata. A direção de Kleber Mendonça Filho, que constrói um fio que liga todos os seus trabalhos, é precisa e meticulosa. Sua visão de mundo e do cinema está expressa em cada frame de "O Agente Secreto". A homenagem ao cinema seja como tema ou personagem dos filmes de Cannes, aliás, foi uma temática da seleção oficial. Wagner Moura é brilhante como Marcelo, dosando com força e sutileza a melancolia e a esperança que vai poder criar seu filho pequeno em um país melhor.

"A felicidade que eu tenho por mim, por Kleber, pelo 'Agente Secreto', pelo cinema brasileiro, pela cultura brasileira, pelo fato deste filme ser mais uma peça, mais uma pedra que aproxima o espectador brasileiro, não só o espectador, mas o brasileiro em geral, da sua cultura, dos seus artistas, depois de um tempo muito difícil em que artistas e a cultura tinham perdido não só haviam perdido a importância porque foram bastante difamados. Ter hoje brasileiros torcendo pela vitória do cinema brasileiro internacionalmente, olhando para dizendo 'esse filme, esses artistas nos representam, como 'Ainda Estou Aqui'', me dá uma alegria profunda. Então, viva a cultura brasileira, viva aqueles que acreditam na importância da cultura para o desenvolvimento de qualquer país. O Brasil é o país da cultura, o país da arte. Viva o Brasil, viva os brasileiros. E vamos celebrar, aproveitar mais esse momento bonito do nosso cinema", declarou Wagner em vídeo gravado desde Londres, onde ele filma "11817", de Louis Leterrier.

Kleber, que já havia levado o Prêmio do Júri em 2020 por "Bacurau", em seu discurso de agradecimento pelo prêmio de Melhor Direção, observou que "meu país é um país de beleza, o Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui esta noite para aceitar este prêmio e acho que o Festival de Cannes é o melhor 'film show" do mundo". O cineasta, que fez questão de mandar um beijo para o Brasil e, principalmente, para o Recife em português, faz algo raro em "O Agente Secreto" ao não se furtar de escancarar as mazelas, violências e absurdos do cotidiano do Brasil que aprendemos a tratar como normalidade, mas também filmar as pequenas-grandes belezas como o Cinema São Luís do Recife, o companheirismo, a ética, o carnaval, a cultura popular e o afeto do brasileiro.

"O Agente Secreto" é um filme com uma história mestra e muitas histórias em suas entrelinhas. É fascinante ao ser também o olhar de um grande cineasta que, filme após filme, constrói sua filmografia sólida e é, acima de tudo, um cronista da cultura e da história do País.