Cannes: com Brasil em alta, quem são os favoritos hoje à Palma de Ouro?

É um exercício de futurologia afirmar quem leva a Palma de Ouro, pois a escolha não depende de palmas cronometradas, mas sim da visão do júri, que por vezes não vê os filmes nas sessões de gala.

Entre os mais cotados estão "O Agente Secreto", "It Was Just an Accident", "Sentimental Value" e "Sirat", com "Two Prosecutors" e "Sound of Falling" correndo por fora. O ucraniano Sergei Loznitsa, de "Two Prosecutors" é um forte candidato a melhor direção, assim como a estreante Masha Schilinski.

Se Jafar Panahi não levar a Palma ou o Grande Prêmio do Júri, também pode levar direção e/ou roteiro, assim como Joachim Trier por "Sentimental Value".

Entre os prêmios de atuação, esse foi um ano sem atuações arrebatadoras, tanto masculinas, quanto femininas. Wagner Moura é apontado como forte favorito ao lado de Stellan Skarsgard, de "Sentimental Value", Aleksandr Kuznetsov, por "Two Prosecutors e Tahar Rahim está impressionante em "Alpha", de Julia Ducournau (Palma de Ouro em 2022 por "Titane").

Entre as atrizes, Jennifer Lawence, por "Die, My Love", de Linney Ramsay, "Golshifiteh Farahani", por "Alpha" e até mesmo Lucia, pelo surpreendente "Romería", da espanhola Carla Simón, que também tem chance e merece levar um prêmio maior. Uma zebra seria a iraniana Parinaz Izadyar, do folhetinesco "Woman and Child", de Saeed Roustayi.

A seguir, alguns destaques imperdíveis de Cannes que certamente vão reverberar na temporada: