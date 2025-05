Cannes: Scarlett Johansson faz estreia com choro e overbooking de ingressos

Toda edição do Festival de Cannes tem seus filmes mais queridinhos mesmo antes da maratona começar na Riviera Francesa. "Eleanor the Great" é um deles. Desde o anúncio do filme que marca a estreia de Scarlett Johansson na direção de longas-metragens, era imenso o buzz em torno do filme que compete na mostra Um Certo Olhar, dedicada a filmes que ousam na linguagem, marcam o início de carreira dos diretores ou que trazem propostas diferentes da competição oficial.

Para se ter uma ideia, os ingressos para as duas sessões do filme esgotaram em menos de 5 minutos. A sessão de estreia foi, obviamente, uma das mais agitadas, com filas imensas e ansiedade no ar. Foi também uma das mais emocionantes, com um público que caiu em lágrimas e embarcou na proposta do longa que conta a história de uma amizade improvável entre uma senhora de 94 anos e uma jovem na casa dos 20, ambas encarando o luto e a solidão após duas grandes perdas. A expectativa virou confirmação de um belo filme e o buzz para a segunda sessão, no dia seguinte, foi tamanho que houve overbooking de ingressos. Mais de 50 pessoas ficaram de fora da sessão, que ocorreu em uma tarde chuvosa, com mais filas e ansiedade.

Scarlett, que é rotulada como a "atriz mais rentável" de Hollywood, tem esse poder raro de atrair multidões, mesmo quando não está em cena. Ela não atua como atriz em "Eleanor", mas como produtora e diretora. O público amou, chorou, engajou com o roteiro criado por Tory Kamen. A crítica se dividiu entre os que adoraram a proposta simples, mas eficaz de construir um drama que trata não só da amizade, mas também de luto, traumas, conexão e solidão.